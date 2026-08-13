Termina incertidumbre sobre la soya brasileña

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RÍO DE JANEIRO.- El Supremo Tribunal Federal asestó un duro golpe el miércoles al futuro de la moratoria de la soya en Brasil, al mantener leyes estatales que niegan incentivos fiscales a agricultores que acataron el acuerdo que prohíbe comprar soya cultivada en tierras amazónicas deforestadas. Al mismo tiempo, la corte ratificó la constitucionalidad del pacto voluntario.

En enero, grandes comerciantes de granos se retiraron de la moratoria de la soya, la cual ayudó a reducir la deforestación durante sus casi dos décadas de vigencia, después de que los principales estados productores de soya aprobaran proyectos de ley que revocaban beneficios fiscales para las compañías participantes.

Brasil es el mayor productor de soya del mundo, y representa aproximadamente el 40% de la producción global.

Gran parte del cultivo se efectúa en estados del centro y del norte que incluyen partes del bioma amazónico, tales como Mato Grosso, Pará y Rondônia.

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La Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, desempeña un papel crucial en la regulación del clima mucho más allá de Sudamérica. Algunos científicos advierten que la pérdida de bosque podría acelerar el calentamiento global y alterar la agricultura, incluso en lugares tan lejanos como la región centro-norte de Estados Unidos y partes de Europa.