Las selecciones eliminadas en lo que va del Mundial

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- Un solitario gol del capitán canadiense Stephen Eustaquio eliminó a Sudáfrica de la Copa del Mundo de 2026. "La hoja de Maple" se convirtió en el primer equipo que avanza a los octavos de final. Día histórico para el país anfitrión, ya que ésta es la primera ocasión en la que llega hasta dicha instancia eliminatoria.

Sudáfrica primera eliminación en dieciseisavos

En un escenario distinto, los "Bafana Bafana" son en el primer equipo eliminado en la ronda de Dieciseisavos de Final, misma que se extenderá hasta el próximo viernes, 3 de julio.

Hasta la eliminación de Sudáfrica, el Mundial de 2026 suma 17 equipos descalificados entre la Fase de Grupos y los Dieciseisavos de Final. Este es el listado completo.

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Grupo A

Corea del Sur.

República Checa.

*Sudáfrica en la ronda de los 16vos de Final ante Canadá.

Grupo B

Qatar.

Grupo C

Escocia.

Haití.

Grupo D

Turquía.

Grupo E

Curazao.

Grupo F

Túnez.

Grupo G

Irán.

Nueva Zelanda.

Grupo H

Uruguay.

Arabia Saudita.

Grupo I

Irak.

Grupo J

Jordania.

Grupo K

Uzbekistán.

Grupo L

Panamá.

Avance histórico de Canadá en Mundial 2026

"La hoja de Maple" logró un avance histórico al llegar a los octavos de final por primera vez en su historia como país anfitrión, gracias al gol decisivo de su capitán Stephen Eustaquio.