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The Boys estrena capítulo final en México con proyección especial

El showrunner Eric Kripke destaca que el final mantendrá la esencia incómoda que caracteriza a la serie.

Por El Universal

Mayo 19, 2026 06:40 p.m.
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The Boys estrena capítulo final en México con proyección especial

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- La espera para los seguidores de la sátira superheroica más cruda de la televisión llega a su fin. Tras cinco temporadas de una narrativa que desafía los tropos convencionales del género, "The Boys" presenta su capítulo final (el cual promete una resolución definitiva a los conflictos éticos y sangrientos que definen a la producción).

Prime Video ha mantenido bajo estricto hermetismo los detalles de la trama, aunque las filtraciones sugieren que el cierre no dejará indiferente a la audiencia global.

Para los espectadores en territorio mexicano y el resto de la región, la sincronización con los servidores globales es fundamental. De acuerdo con datos publicados por el medio especializado The Hollywood Reporter, la plataforma de Amazon suele liberar sus contenidos originales de manera simultánea en todo el mundo. En el caso específico de este desenlace, la programación oficial establece los siguientes parámetros:

México: 02:00 horas (tiempo del centro de México) del miércoles.

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Colombia y Perú: 03:00 horas del miércoles.

Chile y Venezuela: 04:00 horas del miércoles.

Argentina y Brasil: 05:00 horas del miércoles.

Esta estrategia de lanzamiento nocturno (especialmente durante la madrugada en América Latina) busca mitigar el impacto de las filtraciones en redes sociales, obligando a los aficionados más entusiastas a madrugar para evitar los adelantos no deseados.

Amazon Prime Video mantiene estreno simultáneo en América Latina

Según detalla el portal de análisis de audiencias Variety, la serie ha mantenido niveles de visualización récord, consolidándose como la propiedad intelectual más valiosa para Amazon MGM Studios.

Una de las grandes sorpresas para el mercado local es la incursión de este contenido en la pantalla grande. Fuentes de la industria cinematográfica confirman que el episodio final (titulado "Blood and Bone") contará con proyecciones especiales en complejos de exhibición comercial en territorio mexicano. Esta alternativa permite experimentar el clímax de la batalla entre Billy Butcher y Homelander en formatos de alta tecnología que emulan movimiento y efectos ambientales (como el sistema 4DX).

Proyección especial en cines y declaraciones del showrunner

La cadena Cinépolis ha anunciado que los boletos para este evento especial se comercializan exclusivamente el día de la función mediante la adquisición de un paquete específico. "Buscamos un final que se sienta orgánico y satisfactorio, pero que mantenga esa incomodidad que caracteriza al programa", menciona el showrunner Eric Kripke en declaraciones recogidas por la revista Entertainment Weekly. La proyección en salas de cine representa un hito para la distribución de series de streaming en el país, subrayando el arraigo cultural que posee la franquicia desde su debut en 2019.

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