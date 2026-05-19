INAH cierra Chichén Itzá y artesanos mantienen protesta en Pisté

PISTÉ, Yuc., mayo 19 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Patronato Cultur cerraron este martes la zona arqueológica de Chichén Itzá debido a labores de mantenimiento; sin embargo, artesanos, comerciantes y guías de turistas, que se niegan a abandonar el antiguo parador turístico, tomaron las instalaciones, permitiendo el libre paso de los turistas.

Consejo indígena denuncia ruptura de diálogo y bloqueo de accesos

Al respecto, el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté acusó al INAH y al Gobierno del Estado de romper la mesa de diálogo que mantenían desde hace varias semanas y de colocar vallas en el antiguo acceso a la zona arqueológica para obligar a hacer uso del Centro de Atención a Visitantes (Catvi), el cual es rechazado por los artesanos, ya que afecta su economía.

El conflicto estalló la madrugada de este martes durante una reunión entre líderes artesanos y autoridades estatales y federales, cuando de manera repentina llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional para bloquear accesos. El operativo provocó el enojo de los pobladores, que salieron a manifestarse y suspendieron el diálogo.

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"El Gobierno del Estado ha cometido un acto de traición contra nuestro pueblo y nuestros acuerdos, mandando a colocar rejas en el parador principal de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, violando las mesas de diálogo y los acuerdos establecidos con la comunidad", señalaron los inconformes.

"Nosotros ya teníamos todo listo para que el convenio fuera firmado en beneficio del pueblo maya y de nuestras familias. Hoy intentan imponerse y cerrar el paso a los derechos de nuestra gente", acusó el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté.

Manifestantes abren acceso y autoridades refuerzan seguridad

La mañana de este martes, los manifestantes abrieron la zona arqueológica de Chichén Itzá, permitiendo la entrada a los turistas de forma gratuita, aunque la tensión entre artesanos y autoridades continúa, ya que se reforzó la presencia de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional.

El Consejo Indígena de Gobierno de Pisté insistió en que el movimiento es pacífico y legítimo, por lo que no existe intención de afectar la economía de la región ni la experiencia de los visitantes.

Los artesanos insistieron en que su prioridad es evitar confrontaciones y que mantienen su disposición de reanudar la mesa de diálogo con las autoridades federales y estatales para retomar las negociaciones de manera inmediata, pacífica y respetuosa.

INAH confirma cierre y reacciones de la comunidad

Por su parte, el INAH anunció en su página de Facebook el cierre de la zona arqueológica, y del Centro de Atención a Visitantes (CATVI) y del antiguo parador turístico.

La publicación generó diversas reacciones de reclamo, ya que pobladores aseguran que este cierre se debe a las movilizaciones de las personas inconformes, entre ellos ejidatarios y artesanos.