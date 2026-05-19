Beatriz Mojica llama a Morena a cerrar filas con Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- La senadora Beatriz Mojica Morga exhortó a la militancia de Morena a cerrar filas "a ras de tierra" con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en defensa de la soberanía, los avances en materia social y el apoyo a las comunidades más vulnerables como son las poblaciones indígenas y afromexicanas.

"Ante un PRIAN enardecido que diariamente ataca a la Presidenta de la República, miente y trata de entregar nuestra soberanía, es fundamental mantenernos unidas y unidos bajo el liderazgo de nuestra primera mandataria", apuntó.

Morena y la defensa de la soberanía nacional

La legisladora guerrerense advirtió: "Es importante que cerremos filas en Morena desde las comunidades, desde el territorio, con nuestra Presidenta y en defensa de la soberanía nacional, ante los embates de la derecha todos los días contra nuestro gobierno y contra nuestro movimiento, sin razones ni propuestas, solamente con el objetivo de descalificar".

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Acciones de apoyo en Guerrero tras huracán Otis

Expuso que ante esta radicalización de los sectores más conservadores del PRIAN, destacó la legisladora, "nos hemos dado a la tarea de recorrer las regiones del estado, desde La Sierra hasta La Montaña; La Costa Chica, La Costa Grande, La Tierra Caliente, la Zona Norte y Acapulco, para que, por medio de asambleas ciudadanas informativas, demos a conocer los avances de nuestro gobierno".

Recordó que en Guerrero, en la Costa Grande, en especial en Acapulco, se aplicaron programas de apoyo a la población afectada por el huracán "Otis", los cuales fueron implementados en este y en el anterior sexenio, en beneficio de miles de habitantes en situación vulnerable.

"Desde un estado que siempre ha estado en la lucha social, que siempre ha estado en las grandes batallas, hoy es importante que las y los guerrerenses estemos presentes todos los días en esta defensa de la soberanía nacional de nuestro país".