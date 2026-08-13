Tiroteo en escuela de Georgia; un herido

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WARNER ROBINS, Georgia.- Un tiroteo en una escuela secundaria de Georgia dejó el miércoles a un estudiante herido, mientras que un sospechoso adolescente fue detenido luego poco después del incidente, informó la policía.

El tiroteo en la escuela secundaria Warner Robins, en el que estuvieron involucrados dos estudiantes de noveno grado, ocurrió apenas una semana después del inicio del nuevo año escolar y desató una respuesta policial con decenas de agentes. Warner Robins está a unos 164 kilómetros (102 millas) al sureste de Atlanta.

"Hoy recibimos una llamada para la que entrenamos todos los años, y ocurrió en el condado de Houston", indicó el jefe de la policía del condado, Matt Moulton, en conferencia de prensa.

El estudiante herido fue trasladado a un hospital para recibir atención médica por lesiones que no ponen en riesgo su vida.

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