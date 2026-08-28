Familia de Tyrin Johnson exige rendición de cuentas tras tiroteo en Memphis

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Miembros de la Guardia Nacional de Tennessee asignados a un grupo de trabajo federal contra el crimen en Memphis mataron a tiros por la espalda a un hombre armado de 20 años, según un informe de autopsia obtenido el jueves por The Associated Press, lo que contradice los relatos policiales según los cuales el hombre estaba de frente a los agentes cuando le dispararon.

Las autoridades señalaron que Tyrin Johnson se giró hacia los miembros de la Guardia con un arma mientras huía de ellos en la madrugada, después del feriado del 4 de julio en Memphis, cuando recibió un disparo mortal en el pecho.

Pero, según un informe de autopsia compartido por la familia de Johnson, una sola bala entró por el lado derecho de su espalda y salió por la parte superior derecha del pecho. Los hallazgos de la autopsia, divulgados previamente por The Commercial Appeal, fueron realizados por la Oficina del Médico Forense del Centro Forense Regional de West Tennessee, que no respondió a una solicitud de comentarios.

Los miembros de la Guardia estaban asignados a la Memphis Safe Task Force, creada por el presidente Donald Trump, quien el año pasado envió tropas y agentes federales a ciudades gobernadas por demócratas, a las que describió como desbordadas por el crimen. El grupo de trabajo participó en cuatro tiroteos mortales entre mayo y julio.

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Evaniel Johnson sostiene que los miembros de la Guardia no tenían justificación para dispararle por la espalda a su nieto.

"Si él no les representaba ninguna amenaza, ¿me entiende?, no tienen ninguna razón para matar", afirmó Johnson, exoficial penitenciario del departamento de policía del condado de Davidson en Nashville.

Los agentes respondieron a una llamada por disparos a unas cuadras de Beale Street y vieron a una persona armada con una pistola que se alejaba, informó la policía de Memphis. The Associated Press obtuvo un informe de la Guardia Nacional de Tennessee mediante una solicitud de registros públicos, en el que se indica que dos miembros de la Guardia respondieron a la llamada por radio de la policía de Memphis, bajaron de su vehículo y se acercaron al sospechoso, quien "se volvió hacia ellos y les apuntó con una pistola color canela". En el informe de la Guardia se indica que ambos militares dispararon sus armas de servicio, pistolas M17, y que la policía de Memphis llegó poco después.

Kim Wheeler-Elder, portavoz de la Oficina de Investigación de Tennessee (TBI, por sus siglas en inglés), dijo que ni su agencia ni la fiscalía de distrito del condado de Shelby "han visto un informe de la Guardia Nacional" y preguntó a la AP dónde había obtenido el documento, que está disponible públicamente.

Erica Williams, portavoz de la fiscalía de distrito del condado de Shelby, indicó que su oficina recibe información de la TBI.

La bala tuvo una trayectoria ligeramente ascendente a través del cuerpo de Johnson, según se observa en el informe de autopsia. Eso sería coherente con que estuviera corriendo en dirección opuesta al tirador, afirmó el doctor Steven White, patólogo forense certificado que no realizó la autopsia de Johnson, pero revisó el informe para la AP.

En el informe se indica que no había hollín, tatuaje por pólvora ni marca del cañón alrededor de la herida, lo que, según White, sugiere que probablemente le dispararon a Johnson desde más de 0,91 metros (3 pies) de distancia.

"Sean transparentes: le dispararon por la espalda", añadió Evaniel Johnson. "Solo quiero asegurarme de que alguien asuma la responsabilidad de lo que pasó. Que haya rendición de cuentas. Nunca van a traer de vuelta a mi nieto".

En el informe de autopsia, una "narrativa investigativa", basada en el relato de un agente de la TBI, también afirma que Johnson se estaba girando hacia las fuerzas del orden con un arma.

"El hombre desconocido se llevó la mano a la cintura", se lee en el informe. "Los agentes del orden vieron al hombre desconocido sacar un arma de fuego. Entonces los agentes del orden dispararon contra el hombre desconocido, alcanzándolo una vez en el pecho".

Andre Wharton, abogado que representa a la familia de Johnson, dijo a la AP que la narrativa presentada por las fuerzas del orden no coincide con los hallazgos de la autopsia de una sola herida de bala en la espalda.

"No veo más que algún tipo de inconsistencia flagrante ahí, en cuanto a lo que informan las fuerzas del orden", afirmó Wharton. "Las versiones no parecen coincidir".

La forma de muerte figura como "homicidio", término que normalmente se utiliza cuando una muerte es causada por las acciones de otra persona, pero que a menudo no considera la intención ni tiene peso legal. Hasta la fecha, no se han presentado cargos penales.

La TBI indicó que la investigación está "abierta y en curso" y remitió a la AP a la oficina del médico forense cuando se le pidió confirmar los hallazgos de la autopsia.

La AP tiene pendiente una solicitud de copia de la autopsia de Johnson ante la oficina del Médico Forense del condado de Shelby.

Según el informe de autopsia, Johnson llevaba un "cargador de pistola con cartuchos". Wharton señaló que la portación de la munición no era ilegal en Tennessee.

La familia de Johnson pidió a las autoridades que les muestren videos de vigilancia u otras pruebas de que él apuntaba con un arma a los miembros de la Guardia. Evaniel Johnson dijo que a la familia aún no se le ha mostrado ningún video de los momentos previos al tiroteo.

La decisión de Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional de Tennessee a Memphis para combatir el crimen recibió una respuesta mixta de los residentes y fue objeto de una demanda, aunque no derivó en protestas generalizadas.