Ataques con drones rusos dañan viviendas y almacenes en Kiev

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Las fuerzas rusas reanudaron el viernes sus bombardeos con drones sobre la región de Kiev, en Ucrania, y alcanzaron más de una docena de edificios de apartamentos y almacenes en el segundo día consecutivo de ataques aéreos, informaron las autoridades.

Las prolongadas incursiones aéreas en Kiev el jueves paralizaron prácticamente la capital ucraniana durante 15 horas, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, asfixiando la economía y alterando gravemente la vida civil más de cuatro años y medio después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra su vecino. Las alertas aún más prolongadas son una realidad diaria en regiones más cercanas a la línea del frente, añadió.

Los ataques rusos con drones y misiles también apuntan a la red eléctrica en lo que autoridades ucranianas describen como una campaña anual para "convertir el invierno en un arma". En la región de Jersón, en el mar Negro, donde en la víspera bombas planeadoras obligaron a una planta combinada de calor y electricidad a cerrar, las autoridades pronosticaron un invierno de cortes prolongados y pidieron a la población que se mudara a otro lugar si podía.

Ataques rusos buscan paralizar Kiev, afirma Ucrania

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Los ataques rusos en la región de Kiev causaron daños en 14 almacenes, 16 viviendas particulares, tres edificios de apartamentos y 16 vehículos, dijo el viernes Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional.

Un segundo dron impactó en el mismo lugar tras la llegada de los equipos de emergencia, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias, en lo que el ejército calificó como un "doble golpe" contra los socorristas.

Los ataques dejaron un muerto y dos heridos, según las autoridades.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas atacaron durante la noche un almacén en la región de Kiev donde se guardan misiles de crucero Flamingo, de producción ucraniana, y combustible para propulsores de cohetes.

Autoridades ucranianas no han confirmado hasta el momento la afirmación rusa, y The Associated Press no pudo verificarla. Ataques recientes han dañado numerosos almacenes en la capital y en su región, incluyendo instalaciones donde se almacenan libros, alimentos y otros bienes de consumo.

Los ataques se extendieron hasta entrado el día, y Tkachenko pidió a la población quedarse en lugares seguros y respetar las alertas de incursión aérea.

Rusia está lanzando pequeñas cantidades de rápidos aviones no tripulados a reacción en oleadas, en un intento de paralizar la capital, según Andrii Kovalenko, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación de Ucrania en el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa.

"El objetivo es agotar las defensas aéreas y a la población", escribió Kovalenko en redes sociales el viernes.

Las autoridades de la región de Kiev señalaron que la calidad del aire empeoró debido a los ataques y advirtieron a los residentes en algunas zonas que mantuvieran las ventanas cerradas y limitaran el tiempo al aire libre.

Cuatro bombas planeadoras rusas destruyeron un centro de clasificación perteneciente al servicio postal Nova Poshta en la región norteña de Sumy, y un dron destrozó uno de sus depósitos en la región de Kiev, informó la empresa.

Autoridades de Jersón aconsejan a residentes huir de la región

En la región sureña de Jersón —de la cual aproximadamente el 70% está bajo control ruso— las autoridades instaron a decenas de miles de residentes a trasladarse a provincias más seguras debido a la posibilidad de cortes prolongados de electricidad y calefacción este invierno.

"Jersón puede quedarse sin electricidad y calor no por horas o días, sino por mucho tiempo. Y necesitamos prepararnos para esto ahora", escribió Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar regional, en redes sociales el jueves por la noche.

Rusia ha intensificado los ataques contra infraestructura crítica en la región, con 170 bombas planeadoras desde el 1 de julio, más que en los primeros seis meses del año, agregó.

También ha lanzado más de 1.700 aviones no tripulados en los últimos dos meses, utilizando cada vez más drones Shahed y Gerbera propulsados por reacción contra infraestructura crítica, manifestó el mandatario, agregando que los ataques con drones más pequeños aumentaron a 6.500 solo en la última semana.

Las autoridades ofrecerán ayuda con la evacuación, el transporte, el reasentamiento y el apoyo social a quienes decidan marcharse, señaló.

Rusia y Ucrania mantienen sus ataques aéreos cruzados

Rusia disparó 164 drones contra Ucrania durante la noche, reportó la fuerza aérea ucraniana. No hizo mención a los misiles, que normalmente forman parte de las ofensivas aéreas del Kremlin.

Un hombre de 61 años murió y otras siete personas resultaron heridas el viernes en un ataque ruso con bomba planeadora contra la región norteña de Sumy, informó Oleh Hryhorov, jefe de la administración militar de la provincia.

Por su parte, el Ministerio de Defensa detalló que sus defensas antiaéreas derribaron durante la noche 512 drones ucranianos sobre 18 regiones, así como sobre Crimea —anexada ilegalmente— y las aguas del mar Negro.

Las fuerzas ucranianas atacaron durante la noche la refinería Slavneft-YANOS en la región rusa de Yaroslavl, provocando un incendio, de acuerdo con el Estado Mayor de Ucrania, en plena campaña de Kiev contra el sector petrolero ruso.

Se desató un incendio en el lugar, que está a unos 1.000 kilómetros (600 millas) de la frontera ucraniana, agregó el mando militar, que indicó que en la planta se produce gasolina, diésel y combustible de aviación, fuelóleo, lubricantes y otros productos petroleros.

El viernes por la mañana, un ataque con drones ucranianos mató a una persona e hirió a otras 27 en la región de Yaroslavl, explicó su gobernador Mikhail Yevrayev. Diez de ellas resultaron heridas cuando restos del dron cayeron sobre un autobús, precisó.

La ofensiva ucraniana alcanzó infraestructura industrial no especificadas, zonas residenciales y establecimientos comerciales no identificados.

En la región de Moscú, que rodea pero no incluye la capital rusa, un avión no tripulado impactó en un supermercado, lo dañó y rompió ventanas en una clínica ambulatoria cercana, informó en Telegram el gobernador, Andrei Vorobyov.

En la ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea, un edificio residencial de cinco pisos sufrió daños significativos por un dron, según el gobernador nombrado por Rusia, Mikhail Razvozhayev. Cuatro personas resultaron heridas, añadió. El mandatario publicó imágenes de un inmueble calcinado con ventanas y balcones destruidos.