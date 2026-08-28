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Presentan app de Red Ambiental para reducir basura en vía pública

Esto, mediante tecnología y notificaciones sobre rutas y horarios de recolección

Por Rolando Morales

Agosto 28, 2026 02:37 p.m.
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Foto: Carlos Vega/Pulso

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      La aplicación móvil de Red Ambiental buscará reducir la cantidad de residuos que permanecen expuestos en la vía pública por varias horas, debido a que los ciudadanos olvidan los días y horarios de recolección, señaló Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y de Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

      Explicó que la herramienta, disponible para dispositivos Apple y Android, permite registrar y georreferenciar el domicilio para recibir notificaciones sobre los días y horarios en que pasa el camión recolector.

      Además, el usuario recibirá un aviso la mañana de la jornada de recolección y otro cuando la unidad ingrese a su colonia.

      Mendieta Rivera señaló que uno de los objetivos es evitar que las bolsas permanezcan durante largos periodos en calles y banquetas, pues esto incrementa la exposición de residuos en la vía pública.

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      Con las alertas, dijo, se busca que los ciudadanos saquen la basura únicamente cuando corresponda al horario de recolección.

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      Aclaró que la aplicación no funcionará como una herramienta para reportar a vecinos que incumplan con los horarios. Para ese tipo de situaciones, indicó, el Ayuntamiento cuenta con la Ecopatrulla, que es el área encargada de atender los casos relacionados con la disposición inadecuada de residuos.

      El funcionario aseguró que actualmente el servicio de recolección tiene una cobertura de 98 por ciento en la capital, por lo que la meta es alcanzar el 100 por ciento.

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