Tormenta Fausto se forma en el Pacífico

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MIAMI.- La tormenta tropical Fausto se formó el domingo en el océano Pacífico, lejos de las costas suroccidentales de México, mientras que una depresión tropical que deambulaba en las cálidas aguas del golfo de México al noroeste de Florida amenazaba con fortalecerse y convertirse en una tormenta.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, informó que una depresión tropical se fortaleció por la tarde y se convirtió en la tormenta de nombre Fausto, la cual se ubicaba a unos 1,200 kilómetros (750 millas) al sur-suroeste del extremo sur de la península mexicana de Baja California, y se esperaba un fortalecimiento constante y que pudiera convertirse en huracán para el lunes por la noche.

El meteoro registró vientos sostenidos máximos de 65 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 20 km/h. No hay avisos ni alertas costeras en vigor.

También en el Pacífico oriental, la tormenta tropical Elida se debilitaba el domingo y se espera que se convierta en una baja remanente en un par de días. Elida se ubicaba el domingo a unos 1.635 kilómetros al oeste de Baja California Sur y tenía vientos sostenidos máximos de 95 km/h (60 mph).

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