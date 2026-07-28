Tornado causa grandes daños en Wisconsin

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MADISON, Wisconsin.- Un tornado azotó el noreste de Wisconsin el lunes, oscureciendo el cielo del mediodía y obligando a trabajadores a refugiarse en los sótanos de oficinas mientras intensos vientos destrozaban casas, esparcían metal retorcido por una autopista y dejaban sin electricidad a más de 30.000 personas.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el paso de un tornado en el condado de Winnebago, a unos 145 kilómetros (90 millas) al noroeste de Milwaukee. Se reportaron daños en algunas ciudades, entre ellas Appleton y Menasha, donde el jefe de policía Matt Albrecht manifestó que algunas viviendas y negocios quedaron "gravemente afectados".

El tornado se originó a partir de un gran sistema de tormentas que atravesó la región de los Grandes Lagos, alimentado por una acumulación de calor y humedad, explicó Scott Berschback, meteoro´logo del Servicio Meteorológico Nacional.

Heather Schroeder contó que escuchó crujidos y chasquidos a su alrededor mientras el tornado destruía una lavandería, una panadería y una taberna del vecindario que estaban agrupadas en una esquina de una calle en Menasha, a unos 50 kilómetros (30 millas) al sur de Green Bay.

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Rescatistas sacaron a alguien de una de las construcciones, indicó Schroeder, quien trabaja cerca. Señaló que no estaba claro si la persona había sobrevivido.

El tornado arrancó techos de viviendas y volcó vehículos en un vecindario de Menasha, a pocas cuadras de las orillas del lago Winnebago. Un video mostró una estela de destrucción, en la que algunas casas quedaron reducidas a sus paredes exteriores.

Greg Van Driest estaba trabajando en el centro de Appleton cuando el cielo se oscureció como si fuera de noche.

"La palabra que todos estábamos usando era ´inquietante´", comentó. "Es como: ´Guau, mira eso´... Mirabas afuera y pensabas que eran las 3 de la mañana, de lo oscuro que estaba".