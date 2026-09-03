Presidente Trump critica a Canadá y alerta sobre impacto económico

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Donald Trump lanzó hoy un nuevo y duro ataque contra Canadá y advirtió que su economía terminará "colapsando" si el gobierno del primer ministro Mark Carney continúa enfrentándose a Estados Unidos.

"Para los políticos canadienses, como el premier Mark Carney, presentar al presidente Trump como 'el enemigo' está muy bien hasta que su economía colapse", escribió el mandatario en su red Truth Social.

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"En ese momento, sin embargo, la situación resultará desastrosa para sus carreras políticas: peor que cualquier cosa que le haya ocurrido jamás a un político canadiense", agregó.El mensaje representa una nueva escalada en el enfrentamiento entre Washington y Ottawa después del fracaso de las negociaciones comerciales destinadas a alcanzar un acuerdo sobre los aranceles.Trump endureció en los últimos días sus críticas contra Canadá, al que acusa de haberse aprovechado durante años de Estados Unidos en materia comercial.El mandatario llegó a afirmar esta semana que negociar con Ottawa es "más difícil" que hacerlo con China o Vietnam y aseguró que Canadá "se aprovechó" de su vecino.La nueva amenaza contra Carney confirma que la relación con uno de los principales socios comerciales y aliados históricos de Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión, con los aranceles como principal campo de batalla.