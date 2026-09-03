PVEM impulsa cambios legales para controlar empeño de bienes robados

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- Diputados locales del PVEM propusieron una iniciativa para evitar que en las casas de empeño haya productos robados.

Propuesta del PVEM para controlar casas de empeño

Durante la sesión permanente de este jueves, los ecologistas promovieron cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que las casas de empeño soliciten, cuando por la naturaleza del bien resulte aplicable, factura, comprobante de adquisición o cualquier otro documento que permita acreditar la propiedad o legítima posesión del bien objeto de la operación.

Cuando el pignorante no cuente con alguno de los documentos señalados, podrá acreditar la legítima posesión del bien mediante manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que señale la forma en que lo adquirió, así como con la comparecencia de dos testigos mayores de edad.

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Declaraciones de la diputada Rebeca Peralta

Al presentar la iniciativa, la diputada local Rebeca Peralta expuso que las casas de empeño deben seguir siendo una alternativa para quien necesita dinero, pero no pueden convertirse en una salida fácil para colocar objetos provenientes de un delito.

"Queremos actuar desde que el artículo llega a la casa de empeño y no solamente cuando la operación ya parece sospechosa. La prevención comienza por saber quién entrega el bien, cómo acredita que legítimamente lo posee y qué objeto exactamente está dejando", señaló.

Y añadió: "No estamos diciendo que quien perdió una factura ya no pueda empeñar sus cosas. Estamos creando una alternativa para acreditar la posesión y, al mismo tiempo, dejando un rastro documental que dificulte que alguien obtenga dinero fácilmente por un objeto robado".

Resaltó que la propuesta busca pasar de un esquema principalmente reactivo a uno preventivo.

La iniciativa señala que durante 2024 ocurrieron alrededor de 33.5 millones de delitos en México y que, considerando los casos no denunciados o en los que no se inició una carpeta de investigación, 93.2 por ciento no fueron investigados, situación que dificulta identificar y recuperar bienes que posteriormente pueden ser comercializados o empeñados.