Sería "muy bueno" ver a Galindo con Morena: RGC

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Sería algo "mucho muy bueno" ver al presidente municipal capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, como candidato a la gubernatura por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), declaró el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Sin embargo, el también líder moral del PVEM, advirtió si el perfil del integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sería aceptado por el morenismo nacional y estatal, dado la cercanía con la clase alta.

Previo a encabezar la ceremonia de aniversario de conmemoración del Bicentenario de la Constitución Política local, celebrada en el Palacio de Gobierno, dijo que sería "muy interesante verlo" competir contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

"La verdad que nos daría gusto que ir a una contienda con él. Sería algo mucho muy bueno", declaró el mandatario estatal en breve entrevista con la prensa local.

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Hasta el momento, se presume que Galindo Ceballos podría liderar la candidatura al Gobierno del Estado, pero por el Partido Acción Nacional (PAN), aunque todavía no se desliga del Partido Revolucionario Institucional (PRI).