ONU eleva ayuda a 2.5 mdd para Nepal

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La ONU elevó a 2,5 millones de dólares el paquete de ayuda para labores de emergencia tras la devastadora riada de Nepal, según informó este jueves el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

ONU asigna recursos y coordina respuesta en Nepal

Dujarric explicó en su rueda de prensa diaria que el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, ha asignado medio millón de dólares más, que se suma a los 2 millones de dólares que ya se habían liberado del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU.

El nuevo paquete se ha aprobado mientras la organización y el Gobierno de Nepal trabajan conjuntamente para lanzar un llamamiento humanitario de emergencia.

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Según avanzó el portavoz este miércoles, el plan de emergencia, cuya intención es obtener y coordinar fondos por parte de la comunidad internacional para hacer frente a esta crisis, tendrá una duración de cuatro meses. Sin embargo, en la rueda de prensa de hoy no quiso aportar más detalles.

"Estamos colaborando con las autoridades del distrito para reforzar la coordinación y evaluar las necesidades de las comunidades afectadas por las inundaciones", apuntó.

Impacto y desafíos logísticos tras la riada

El pasado miércoles una masiva riada azotó la zona fronteriza entre Nepal y el Tíbet (China), que ya acumula al menos 1.252 muertos y 4.216 desaparecidos, de acuerdo con los últimos balances oficiales actualizados este jueves.

La riada provocó una crecida del agua de entre 15 y 18 metros por encima del nivel habitual del río, devastando asentamientos a lo largo de un tramo de 72 kilómetros del río Trishuli.

"Nuestros colegas humanitarios señalan que el acceso sigue siendo complicado. La destrucción de carreteras y puentes obliga a llevar a cabo las operaciones principalmente por vía aérea, lo cual resulta costoso", añadió Dujarric.

Sin embargo, señaló que "casi todas" las redes de telecomunicaciones dañadas están a punto de volver a funcionar.