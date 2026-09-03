EU propone al G20 marco para impulsar la IA

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- La Unión Americana planteó a los ministros de comercio de los países que integran el Grupo de los 20 (G-20) la conformación de un marco de políticas para impulsar las tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial (IA).

Estados Unidos propone marco para impulsar IA en el G20

Reunidos en Chapel Hill, ministros de Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia y la Unión Europea, entre otros, firmaron la declaración en la que se comprometen a promover políticas públicas para sacar mayores beneficios de la IA.

"Confirmamos que los marcos de política para las tecnologías emergentes deben promover una innovación centrada en el ser humano, al tiempo que aceleran el avance científico y tecnológico y permiten la adopción amplia y confiable de estas tecnologías, necesarias para maximizar los beneficios para todos nuestros pueblos", dice el documento firmado.

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Los firmantes añadieron que "dichas políticas pueden ser apoyadas por enfoques sectoriales y basados en riesgos para el despliegue de tecnología cuando sea apropiado, tomando en cuenta las circunstancias nacionales y los distintos niveles de desarrollo, en consonancia con los marcos jurídicos aplicables y con respeto a las libertades fundamentales".

Se comprometieron a realizar discusiones internacionales y a desarrollar sus propias políticas y preservar la soberanía nacional en la gobernanza de las tecnologías emergentes.

Reuniones clave de Marcelo Ebrard en el G20

El especialista en comercio exterior, Jorge Molina, dijo que "Estados Unidos pone una serie de principios con la intención que se genere el régimen internacional sobre inteligencia artificial, en el que el gobierno del presidente Donald Trump busca establecer su liderazgo y acotar la expansión e influencia de China. Ebrard asistió y se reunió un rato con Lutnick".

En el marco del encuentro de ministros de comercio del Grupo de los 20 (G-20), el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, se reunió con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, a fin de "avanzar en las conversaciones sobre comercio en América del Norte, y tratar temas de innovación".

Ebrard también platicó con el CEO de Nvidia, Jensen Huang, con quien acordó organizar una próxima visita del empresario estadounidense a la Ciudad de México para impulsar el desarrollo de la IA en el país.

En el evento del G-20 también asistió el co-fundador de Anthropic, Tom Brown, con quien Ebrard también se reunió.

En un comunicado la Secretaría de Economía dijo que uno de los planes del gobierno mexicano es desarrollar la economía de datos en el país, ya que ello generará valor en el país.

También se reunió con Henna Virkkunena, VP de soberanía tecnológica de la Comisión Europea y con el ministro de Comercio de Corea del Sur, Kim Jung-kwan.