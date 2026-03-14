Trump asegura que Irán está completamente derrotado

"Irán está completamente derrotado y quiere un acuerdo, pero no un acuerdo que yo vaya a aceptar", anunció el presidente estadounidense Donald Trump a través de Truth.

El magnate añadió que "los medios de comunicación que difunden noticias falsas odian informar sobre los éxitos que el ejército estadounidense logró contra Irán".

Mientras, Washington se prepara para enviar más tropas y buques de guerra a Medio Oriente para reforzar las operaciones, mientras tiene en la mira la estratégica isla iraní de Kharg, en el golfo Pérsico, por donde transita aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo de Teherán.

En ese contexto, un ataque con drones alcanzó la embajada estadounidense en Bagdad, según reportó un alto funcionario de seguridad iraquí.

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Una densa columna de humo negro se elevó sobre el complejo diplomático, en el corazón de la capital iraquí.

Otro funcionario de seguridad confirmó el ataque, que provocó numerosas explosiones que se escucharon durante toda la noche y dejó dos muertos.

Mientras, la agencia estatal de noticias Fars, citada por el Times of Israel, informó que la policía iraní arrestó a 54 partidarios de Reza Pahlavi, hijo del último Shah, quien desde el exilio se ofreció a liderar la transición del país.

Según los informes, otros 11 individuos pertenecientes a lo que se denomina la "facción monárquica" fueron "neutralizados", mientras que dos personas fueron arrestadas bajo cargos de espionaje para Israel y Estados Unidos, así como de fotografiar "lugares importantes".

Pide a países que envíen barcos para asegurar estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que se espera que "muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, envíen buques de guerra —en cooperación con Estados Unidos— para mantener el estrecho abierto y seguro".

"Se espera que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esa restricción artificial envíen buques a la zona, para que el estrecho de Ormuz deje de representar una amenaza por parte de una nación que ha sido totalmente decapitada", dijo Trump.