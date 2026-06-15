Trump celebra con pelea

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Washington.- El presidente Donald Trump salió primero de la Oficina Oval, y luego peleadores de todo el mundo lo siguieron directamente hacia la jaula de pelea, en parte para la celebración del 80mo cumpleaños del presidente y para llevar un deporte que durante mucho tiempo estuvo al margen de la aceptación general al puesto estelar en el South Lawn de la Casa Blanca.

Según un documento presentado ante un tribunal por el Servicio de Parques Nacionales, que supervisa el South Lawn, se han invertido más de 60 mddy decenas de miles de horas de trabajo en la construcción de la arena.

Impulsados por una dosis de patriotismo de alto octanaje, el presidente Donald Trump y el jefe de la UFC, Dana White, salieron de la Oficina Oval hacia el balcón del Salón Azul al ritmo de cánticos de "¡USA!" "¡USA!", en una noche ventosa para las peleas en jaula durante la velada de peleas Freedom 250.

Los más de 4.000 aficionados —entre ellos Mark Zuckerberg y David Ellison— en el South Lawn que se sentaron bajo la garra, la estructura abierta, casi tipo platillo volador, que albergaba la jaula, en su mayoría se quedaron con las manos quietas hasta que los peleadores usaron las suyas para lanzar puños furiosos y derribos que los pusieron de pie.

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Bo Nickal puso el rojo, blanco y estruendo cuando el tres veces campeón de lucha de la NCAA División I en Penn State consiguió la victoria por TKO sobre el peso mediano Kyle Daukaus e inmediatamente salió disparado del Octágono para una charla junto a la jaula con Trump.

El primer contratiempo de la noche para Trump llegó cuando el peso pesado estadounidense Derrick Lewis perdió su pelea después de que recibió una invitación personal del presidente. Trump se proclamó fan de Lewis y de sus celebraciones poco convencionales y le pidió a White que lo agregara a la cartelera. Josh Hokit, en cambio, mejoró un 10-0 cuando aplastó a Lewis por nocaut.

Hubo siete peleas, todos con combatientes masculinos, bajo el lema Freedom 250 para celebrar el cumpleaños de Trump y el 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.