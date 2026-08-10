Trump extiende despliegue Guardia Nacional en Washington

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Han pasado 12 meses desde que el presidente Donald Trump anunció una emergencia por delincuencia en Washington, prometiendo hacer que la ciudad fuera "segura y hermosa" y desplegando a la Guardia Nacional.

Pero una misión que parecía temporal se ha extendido hasta enero de 2029. Los residentes y un nuevo grupo de funcionarios locales ven en ello un intento inaceptable del gobierno federal de restringir la autonomía de una ciudad fuertemente demócrata y, un año después, todavía cuestionan por qué es necesario tener tropas en las calles de la capital del país.

"Hay una profunda ironía en que aquí estemos en la capital del mundo libre y nuestro presidente la esté tratando como un estado policial", señaló Scott Michelman, director jurídico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Distrito de Columbia. Los residentes de D.C. han vivido con nuestras tropas de la Guardia Nacional en nuestros vecindarios durante aproximadamente un año, pese a la ausencia de cualquier emergencia genuina y, en realidad, de cualquier razón para que estén aquí".

El despliegue será una prueba importante para una nueva tanda de candidatos políticos que se espera asuman el cargo después de las elecciones intermedias en noviembre. Los residentes esperarán que ellos hagan frente a la intromisión del presidente republicano en los asuntos de la ciudad, aunque están limitados en lo que pueden hacer para contrarrestarla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un despliegue temporal que se prolonga y se prolonga

Trump anunció el 11 de agosto de 2025 que lanzaría un refuerzo federal de las fuerzas del orden en Washington con el objetivo de combatir el crimen. Casi año después, hasta el 4 de agosto, más de 4.600 efectivos militares de D.C. y de 24 estados y territorios seguían desplegados junto a un número desconocido de agentes federales menos visibles. Se espera que algunos sean retirados hacia finales del verano.

Pequeños grupos de miembros armados de la Guardia Nacional se han convertido en una presencia rutinaria en las calles de Washington. Han apoyado operaciones de arresto, pero también se les ve patrullando zonas turísticas, como a lo largo del Tidal Basin durante el Festival de los Cerezos en Flor, y en vecindarios como Georgetown, donde los delitos violentos son poco frecuentes. Han ayudado en emergencias médicas, retirada de nieve y proyectos de embellecimiento, iniciativas que han recibido el apoyo de algunos residentes.

Extender el despliegue hasta 2029 costará alrededor de 1.400 millones de dólares, estima el Departamento de Defensa. No se disponen de cifras exactas sobre el gasto hasta ahora, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó en un informe a principios de este año que el coste total del primer año del despliegue sería de alrededor de 660 millones de dólares, basándose en un nivel mensual de unos 2.900 militares, cifra que ha fluctuado a lo largo de la misión.

"El presidente Trump ha transformado D.C. de una ciudad plagada de delincuencia en un refugio seguro y hermoso tanto para residentes como para visitantes", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un correo electrónico.

Cifras publicadas de la procuraduría general para el Distrito de Columbia atribuyen al refuerzo más de 13.000 arrestos.

La delincuencia, que ya estaba bajando antes de que comenzara el refuerzo, sigue disminuyendo. Estadísticas del Departamento de Policía Metropolitana muestran que la delincuencia general bajó un 20% hasta el 7 de agosto, en comparación con el mismo periodo de 2025. Eso incluye una caída del 32% en los homicidios, de 97 a 66.

Pero existe un debate sobre cuánto de ese éxito se debe a la misión de Trump o a años de esfuerzos locales para reducir poco a poco la tasa de criminalidad.

Lo que sí es seguro es que los habitantes sienten el peso del despliegue y no ven una forma clara de oponerse a él. Despliegues de la Guardia Nacional en otras ciudades han sido bloqueados por tribunales, y hay una demanda pendiente que impugna el despliegue, pero los críticos del refuerzo no son optimistas.

"El hecho de que todavía tengamos a la Guardia Nacional caminando por nuestras calles un año después, sin un final a la vista, es realmente desmoralizador", señaló la concejal Brianne K. Nadeau.

La autonomía es prioridad para los candidatos recién elegidos

Debido a que Washington es un distrito federal establecido por el Congreso, Trump tiene mucha influencia sobre la policía y la Guardia Nacional de D.C., que controla directamente, incluido su comandante.

La Ley de Autogobierno, aprobada en 1973, permite a los residentes votar por líderes locales, incluidos el alcalde y los miembros del concejo. El Congreso supervisa el presupuesto local y tiene autoridad de revisión sobre todas las leyes aprobadas, además de la capacidad de convocar rutinariamente a funcionarios del distrito al Capitolio para que den explicaciones. El delegado de D.C. en el Congreso es un cargo sin derecho a voto.

La estructura gubernamental de la ciudad bajo el autogobierno facilitó que Trump hiciera lo que ha hecho, señaló Nadeau.

"En realidad no hay ninguna responsabilidad política para que los líderes nacionales se metan con D.C. porque a nadie le importa", fuera de quienes se ven directamente afectados, indicó la funcionaria.

El refuerzo de las fuerzas del orden desempeñó un papel importante en las primarias demócratas de junio, que impulsaron a candidatos que han convertido la autonomía de Washington y la condición de estado en prioridades principales.

Janeese Lewis George, una socialista democrática que en la ciudad abrumadoramente demócrata probablemente será su próxima alcaldesa, ya ha irritado a Trump. Él ya amenazó con poner la ciudad bajo control federal si ella gana.

Robert White Jr., otro candidato a favor de la condición de estado, ganó la primaria demócrata para el escaño de la ciudad en el Congreso.

Y aunque están limitados por el estatus de la ciudad, ambos esperan tener estrategias que puedan ayudar a hacer frente al presidente y al despliegue.

White dijo a The Associated Press que planea construir "un ejército de residentes" y aliados para apuntar a distritos disputados y trabajar en "des-elegir" a personas críticas del distrito y "elegir a quienes sí apoyan a D.C.".

La acción es similar a una que un exdelegado de D.C. en el Congreso, Walter Fauntroy, emprendió con éxito en 1972, movilizando a votantes negros y aliados contra un congresista de Carolina del Sur que durante mucho tiempo se había opuesto a la independencia de D.C.

"Él no desplegó esa estrategia muchas veces, pero envió una señal a la gente para que dejara en paz a D.C.", dijo White

La alcaldesa saliente de la ciudad, Muriel Bowser, evitó el tipo de retórica mordaz y ataques personales típicos de otros líderes demócratas de alto perfil, pese a la intervención sin precedentes en su ciudad. Una parte importante de ello fue no provocar la ira de Trump y poner en riesgo la independencia de la que dispone la ciudad.

Un comunicado enviado por correo electrónico desde la oficina de Bowser indicó que, pese a los desafíos a su independencia, la ciudad ha avanzado en el logro de sus objetivos. El comunicado señaló: "La seguridad y el bienestar de todas las personas en nuestra ciudad sigue siendo nuestra máxima prioridad y proteger el autogobierno sigue siendo nuestra estrella guía".

"Somos más que monumentos y política", dijo Bowser en un video de 48 segundos fijado en su cuenta de X.

Ella afirmó que la ciudad está compuesta por más de 700.00 estadounidenses que pagan impuestos, sirven en el ejército, dirigen negocios y crían familias y que "no tenemos representación con derecho a voto en el Congreso. No controlamos la Guardia Nacional de D.C., y no tenemos acceso pleno a la democracia estadounidense plena".

Preocupaciones por las tropas en la ciudad durante las elecciones

Donna Powell, que vive a tiempo parcial en la ciudad, dijo que ella y su esposo caminan y usan el metro para ir a todas partes. "Ya somos seguros y hermosos", manifestó. "No necesitamos a toda esta Guardia Nacional aquí".

El dinero podría gastarse mejor "en atención médica y comida para las familias que lo necesitan".

El despliegue de la Guardia Nacional ha generado preocupación en algunos sobre cómo se verán las próximas elecciones de mitad de mandato y las elecciones presidenciales de 2028 con tropas en las calles.

"La última vez que se suponía que este presidente debía dejar el poder, ocurrió el 6 de enero", comentó Alex Dodds, cofundador de FreeDC, un grupo activista que ha protestado contra el despliegue siguiendo y filmando a tropas de la Guardia Nacional en zonas tranquilas de la ciudad, lejos de las preocupaciones por el crimen. "Imaginen si eso vuelve a pasar, pero esta vez él tiene 5.000 tropas listas para formar parte de esa situación. Esa es nuestra preocupación".