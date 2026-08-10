Presidente iraní destaca unidad ante sanciones de Estados Unidos

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El presidente de Irán afirmó el lunes que el líder supremo del país hace un llamado a la "unidad y cohesión" en un momento en que la República Islámica enfrenta dificultades económicas y sanciones derivadas de su guerra con Estados Unidos.

A continuación, un resumen de los últimos acontecimientos del lunes relacionados con la guerra de Irán y la situación general en Oriente Medio.

Reunión en medio de señales de división entre líderes de Irán

El presidente iraní Masoud Pezeshkian describió el lunes una reunión de casi siete horas con el ayatolá Moytabá Jamenei, en una entrevista con la televisión estatal iraní que se emitió en medio de aparentes tensiones entre los líderes de la República Islámica.

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Pezeshkian declaró a la IRIB, controlada por el Estado, que él y Jamenei hablaron sobre "los medios de vida de la gente, el estado del mercado, el empleo y la vivienda de la población", así como sobre "problemas que ahora se están creando como resultado de las sanciones (de Estados Unidos)". No dijo cuándo ni dónde se reunieron.

Lo más importante, agregó, fue el énfasis de Jamenei en la unidad.

"Todos los planes del enemigo están dirigidos a crear división", dijo Pezeshkian. "Lo que tenemos que hacer es evitar que surjan divisiones".

El presidente iraní indicó que es apenas la segunda vez que se reúne con Moytabá Jamenei desde que fue nombrado nuevo líder supremo en marzo tras un ataque estadounidense-israelí que mató a su padre. Alí Jamenei. Se cree que Moytabá Jamenei resultó herido en el mismo ataque, y no ha aparecido en público desde entonces.

Irán presiona a EEUU cuando se prolonga conflicto marítimo

Un portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores sostuvo que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla sus condiciones.

"Depende de la parte estadounidense detenerse y enmendar sus medidas ilegales y destructivas" dijo Esmail Baghaei el lunes, al señalar el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Irán exige que Estados Unidos levante el bloqueo, pague compensaciones por meses de daños de guerra, elimine las sanciones económicas y libere los activos iraníes congelados. El cierre del estrecho de Ormuz —una vía marítima que normalmente transporta aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo— se ha convertido en la consecuencia más duradera de la guerra. El estancamiento ha mantenido los precios de la energía como un tema central de la política estadounidense de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

Irán mantiene conversaciones por separado con Omán sobre el tránsito por el estrecho, incluida la posibilidad de un corredor marítimo temporal. Pero ha indicado que cualquier reapertura efectiva depende de las conversaciones con Estados Unidos.

Exlíder de la Guardia Revolucionaria asume alto cargo de seguridad

Irán nombró el domingo a Mohsen Rezaei, un asesor militar de su nuevo líder supremo, para encabezar su poderoso Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Rezaei comandó la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán de 1981 a 1997, un periodo que incluye la guerra de Irán con Irak en la década de 1980. El hombre de 71 años amenazó la semana pasada a las fuerzas estadounidenses con "riesgos y bajas graves" si Estados Unidos no levanta su bloqueo de los puertos iraníes.

Rezaei reemplaza a Mohammad Bagher Zolghadr, quien asumió el cargo en el consejo de seguridad en marzo luego que su predecesor murió en un ataque israelí. Zolghadr se convertirá en asesor político de Jamenei.

Aunque parece dispuesto a negociar con Estados Unidos para "asegurar los objetivos maximalistas de Irán, incluido el control del estrecho de Ormuz", Rezaei también ha sido "reacio a presentar concesiones iraníes", escribió el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Estados Unidos.

Israel declara a Taybeh como zona militar cerrada

El ejército israelí informó el lunes que ha declarado una localidad de mayoría cristiana en la ocupada Cisjordania como zona militar cerrada para impedir el ingreso de colonos israelíes y otros no residentes.

La nueva táctica busca mantener a los israelíes fuera de Taybeh, que está rodeada de asentamientos al este y al oeste y ha sido objeto de incendios provocados, vandalismo y la entrada de colonos en propiedades privadas y municipales. La orden no se aplica a los residentes palestinos ni a los periodistas, a quienes —según el ejército— se les permitirá el acceso salvo que los soldados determinen que su presencia supone una amenaza. El ejército indicó que sus tropas detendrán a sospechosos y dispersarán concentraciones para mantener la paz.

La designación llega tras meses en que el ejército y la policía han tenido dificultades para mantener el orden en todo el territorio, donde al menos 87 palestinos han muerto a manos de colonos o soldados israelíes en 2026, según el Ministerio de Salud palestino con sede en Ramala. Partes de Taybeh se encuentran en lo que se denomina "Área B", donde Israel mantiene el control de seguridad, pero los residentes se han quejado de que el ejército y la policía tardan en responder a los ataques de colonos extremistas.

Yemen da cifra de muertos de ataque hutí contra ciudad del mar Rojo

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, atacaron el domingo una ciudad portuaria del mar Rojo controlada por fuerzas gubernamentales, donde mataron a siete personas e hirieron a 30. El Ministerio yemení de Defensa, dependiente del gobierno con reconocimiento internacional, indicó que los fallecidos eran cuatro militares y tres civiles.

El ataque contra Mokha es el más reciente dentro de una de las mayores oleadas de ataques hutíes contra posiciones militares y zonas en manos del gobierno respaldado por Arabia Saudí desde una tregua en 2022. Ocurre al tiempo que las amenazas a la navegación a través del estrecho de Ormuz han renovado la atención sobre el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, en su extremo sur. Parte del transporte marítimo se ha desplazado hacia esa ruta ahora que Ormuz ha quedado gran medida impracticable.