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Nacional

Sheinbaum revisa recuperación de Línea A del Metro en CDMX

Se destinan fondos para evitar inundaciones en estación Los Reyes, La Paz, y sustituir pozos que causan hundimientos.

Por El Universal

Agosto 10, 2026 12:33 p.m.
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Sheinbaum revisa recuperación de Línea A del Metro en CDMX
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      Al destacar la inversión para el Oriente del Valle de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se revisa la recuperación de la Línea A del Metro, que va de Pantitlán a La Paz.


      En su conferencia mañanera de este lunes 10 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que esta línea aún no tiene recursos para poder recuperarla, pero ya se revisa con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

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      "La parte de la línea A, pues tenemos que ver en qué momento podemos destinarle recursos para recuperar, dado que Calzada Zaragoza tiene hundimientos, entonces la idea es que se pueda recuperar para que pueda recuperar velocidad la línea A", dijo.
      "Todavía estamos platicando eso con la Ciudad de México, pero lo que tiene que ver con la inundación en Los Reyes, La Paz, que justamente es ahí una de las estaciones del Metro, de la Línea A donde se inunda, eso ya se está trabajando, ya tiene todos los recursos", refirió.
      La Mandataria federal destacó recursos para evitar inundaciones en esa zona y llevar agua potable, con un proyecto integral con "recursos muy importantes" para sustituir algunos pozos que provocan hundimientos.

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