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Hijo de diputada, investigado tras accidente mortal en Cerritos

Fue en la carretera a Villa Juárez y el siniestro dejó también a tres personas lesionadas

Por Rubén Pacheco

Agosto 10, 2026 12:34 p.m.
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María Manuela García Cázares/Foto: Pulso

María Manuela García Cázares/Foto: Pulso

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      En el incidente vial suscitado hace dos fines de semana en Cerritos, donde falleció una joven mujer, el hijo de la diputada petista Leticia Vázquez se encuentra en carácter jurídico de imputado, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      El domingo antepasado se reportó un accidente automovilístico en la carretera Cerritos–Villa Juárez, donde resultó muerta una joven y tres personas lesionadas, entre ellas, el vástago de la legisladora local del Partido del Trabajo (PT).

      La fiscal general exteriorizó que una corporación de seguridad pública presentó el informe policial homologado (IPH) del siniestro sin persona detenida, iniciándose las primeras indagatorias del hecho de tránsito.

      Aunque García Cázares no explicó el delito que se investiga en este asunto, se presume que corresponde al homicidio culposo por hecho de tránsito.

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      "El joven está en carácter de imputado (...) nosotros estamos integrando la carpeta (de investigación)", precisó la entrevistada.

      Por separado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, asumió en breve entrevista sobre el tema, que todo deberá realizarse conforme a derecho y "nadie por encima de la ley".

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