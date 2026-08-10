Hijo de diputada, investigado tras accidente mortal en Cerritos
Fue en la carretera a Villa Juárez y el siniestro dejó también a tres personas lesionadas
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En el incidente vial suscitado hace dos fines de semana en Cerritos, donde falleció una joven mujer, el hijo de la diputada petista Leticia Vázquez se encuentra en carácter jurídico de imputado, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El domingo antepasado se reportó un accidente automovilístico en la carretera Cerritos–Villa Juárez, donde resultó muerta una joven y tres personas lesionadas, entre ellas, el vástago de la legisladora local del Partido del Trabajo (PT).
La fiscal general exteriorizó que una corporación de seguridad pública presentó el informe policial homologado (IPH) del siniestro sin persona detenida, iniciándose las primeras indagatorias del hecho de tránsito.
Aunque García Cázares no explicó el delito que se investiga en este asunto, se presume que corresponde al homicidio culposo por hecho de tránsito.
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El móvil se atribuye a un asalto, informó María Manuela García Cázares
"El joven está en carácter de imputado (...) nosotros estamos integrando la carpeta (de investigación)", precisó la entrevistada.
Por separado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, asumió en breve entrevista sobre el tema, que todo deberá realizarse conforme a derecho y "nadie por encima de la ley".
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