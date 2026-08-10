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INE reporta producción de más de 3.3 millones de credenciales

Se reducen los tiempos de entrega de las credenciales para votar, con un plazo actual de 12 días.

Por El Universal

Agosto 10, 2026 12:31 p.m.
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INE reporta producción de más de 3.3 millones de credenciales
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      El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, al corte del 7 de agosto, se han producido 3 millones 339 mil 492 de Credenciales para Votar (CPV), considerando las correspondientes a territorio nacional y las emitidas para mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.


      A través de un comunicado, explicó que el proceso de producción opera actualmente con un flujo constante y se han optimizado las distintas etapas que van desde la personalización de las credenciales hasta su clasificación, empaque y distribución, acciones que han permitido agilizar progresivamente su envío hacia los Módulos de Atención Ciudadana (MAC).

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      Paralelamente, detalló que avanza en la normalización de los tiempos de producción, distribución y entrega de la CPV y mantiene acciones permanentes para regresar gradualmente al plazo ordinario de nueve días naturales, luego del periodo de transición asociado al inicio y distribución de la producción del Nuevo Modelo de la Credencial para Votar.
      Precisó que dicha estabilización en la producción ha permitido reducir progresivamente los tiempos comprometidos de entrega de la CPV a la ciudadanía, pues a partir del 3 de agosto, el plazo pasó de 15 a 12 días naturales en la mayoría de los módulos, como parte de la estrategia para regresar gradualmente a los nueve días ordinarios.
      Adicionalmente, enfatizó que mantiene como objetivo regresar al plazo ordinario de nueve días naturales para la entrega de la CPV y resaltó que para alcanzar esta meta se monitorea los tiempos que transcurren entre el envío de las credenciales y su recepción y registro en los MAC, con el propósito de identificar áreas de mejora y optimizar su distribución en los 525 puntos de distribución activos.
      Además, indicó que seguirá evaluando conjuntamente con los proveedores las distintas etapas del proceso para agilizar la producción, reducir reprocesos y optimizar los tiempos de distribución de las credenciales.
      "El instituto continuará con el seguimiento permanente de la producción y distribución de las credenciales y con las medidas necesarias para reducir progresivamente los tiempos de entrega hasta alcanzar nuevamente el plazo ordinario garantizando a la ciudadanía un servicio oportuno, seguro y confiable con miras al proceso electoral federal y concurrente con los procesos electorales locales 2026-2027", dijo.

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