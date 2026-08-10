Detiene Interpol a sujeto por homicidio en EE.UU.

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Un hombre que era buscado en los Estados Unidos por el delito de homicidio, fue detenido en esta capital por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a Interpol México.

Se trata de Arturo "N", quien es requerido por autoridades americanas por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en noviembre de 2021, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, lugar donde en una convivencia, el imputado sostuvo una discusión con el hoy occiso y presumiblemente lo atacó con un arma blanca, provocándole la muerte; para posteriormente huir de aquel país.

Como resultado de los trabajos de investigación y seguimiento, se estableció que Arturo "N" se encontraba en la entidad potosina, por lo que elementos de la Policía de Investigación en conjunto con agentes de Interpol México, ubicaron al señalado en el Centro Histórico, donde fue capturado.

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El detenido quedó a disposición de la autoridad competente, para su posterior extradición a los Estados Unidos de América.