Tildan de mitómano y drogadicto a Tecmol

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CIUDAD VALLES.- Tunden Voz y Dignidad por los Nuestros y la presidenta del DIF a José Luis Romero Calzada en redes luego de ejercer crítica al Gobierno municipal por la falta de recolección de basura.

El jueves 6 de agosto, el excandidato a la Presidencia Municipal por el PRI y el PAN, José Luis Romero Calzada "Tecmol" hizo un en vivo en Facebook en el que criticaba duramente y con palabras calificadas como groserías al alcalde David Medina Salazar, porque las camionetas del ahora militante del Verde recogían la basura en pleno centro, cuando no lo había hecho el servicio de recolección.

La respuesta en comentarios de la presidenta del DIF y esposa de Medina Salazar, Ena Avendaño Uscanga fue una llena de adjetivos en los que se leía "mitómano" e incluso "drogadicto", exigiendo respeto para su familia.

El Colectivo Voz y Dignidad lanzó una publicación en la que se pregunta si la reacción de Avendaño Uscanga era la adecuada, pero el grupo de buscadoras prosiguió la diatriba criticando el hecho de que Tecmol es irrespetuoso y volviendo a la condición de foráneo de Romero (originario de Salinas de Hidalgo), advirtiendo además que Medina Salazar les ha apoyado cada que se ha requerido hacer una incursión de búsqueda.

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Las respuestas de Tecmol, mitigadas, luego de haber hecho el encendido en vivo de Facebook fueron recibidas por comentarios a favor y en contra de su aspiración política.