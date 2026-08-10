logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Tildan de mitómano y drogadicto a Tecmol

Presidentas del DIF y Voz y Dignidad demandan respeto al político

Por Redacción

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
A
Tildan de mitómano y drogadicto a Tecmol
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Tunden Voz y Dignidad por los Nuestros y la presidenta del DIF a José Luis Romero Calzada en redes luego de ejercer crítica al Gobierno municipal por la falta de recolección de basura.

      El jueves 6 de agosto, el excandidato a la Presidencia Municipal por el PRI y el PAN, José Luis Romero Calzada "Tecmol" hizo un en vivo en Facebook en el que criticaba duramente y con palabras calificadas como groserías al alcalde David Medina Salazar, porque las camionetas del ahora militante del Verde recogían la basura en pleno centro, cuando no lo había hecho el servicio de recolección.

      La respuesta en comentarios de la presidenta del DIF y esposa de Medina Salazar, Ena Avendaño Uscanga fue una llena de adjetivos en los que se leía "mitómano" e incluso "drogadicto", exigiendo respeto para su familia.

      El Colectivo Voz y Dignidad lanzó una publicación en la que se pregunta si la reacción de Avendaño Uscanga era la adecuada, pero el grupo de buscadoras prosiguió la diatriba criticando el hecho de que Tecmol es irrespetuoso y volviendo a la condición de foráneo de Romero (originario de Salinas de Hidalgo), advirtiendo además que Medina Salazar les ha apoyado cada que se ha requerido hacer una incursión de búsqueda.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las respuestas de Tecmol, mitigadas, luego de haber hecho el encendido en vivo de Facebook fueron recibidas por comentarios a favor y en contra de su aspiración política.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Capturan bomberos víbora de cascabel
      Capturan bomberos víbora de cascabel

      Capturan bomberos víbora de cascabel

      SLP

      Redacción

      Arreglarán caminos dañados en la ZM
      Arreglarán caminos dañados en la ZM

      Arreglarán caminos dañados en la ZM

      SLP

      Carmen Hernández

      Lluvias causaron muchos desperfectos

      Campaña de esterilización canina
      Campaña de esterilización canina

      Campaña de esterilización canina

      SLP

      Carmen Hernández

      Rehabilitan camino a comunidad Limones
      Rehabilitan camino a comunidad Limones

      Rehabilitan camino a comunidad Limones

      SLP

      Jesús Vázquez

      Con maquinaria pesada fue habilitada la vialidad