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Deserta hasta el 40% de alumnos de FCI: Mireles

Egresados de la facultad trabajan en archivos y gestión de información en varios estados del centro del país.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Deserta hasta el 40% de alumnos de FCI: Mireles
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      El 40% de los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no concluyen la carrera, una situación relacionada con el hecho de que parte del alumnado llega como opción de reacomodo después del proceso de admisión, reconoció su directora, Celia Mireles Cárdenas.

      Facultad enfrenta deserción estudiantil y retos de interés

      Mireles Cárdenas explicó que la facultad mantiene actualmente una matrícula de 180 estudiantes y enfrenta el reto de despertar mayor interés entre quienes buscan una carrera universitaria. Sin embargo, dijo, que quienes permanecen en la institución encuentran un campo laboral que se ha extendido más allá de las bibliotecas, con egresados que actualmente trabajan en archivos y otras áreas relacionadas con la gestión de información en Aguascalientes, Querétaro y otros estados de la región Centro del país.

      Cambios en perfil del alumnado y oportunidades laborales

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      El perfil del alumnado también ha cambiado. Históricamente estas carreras han tenido una mayor presencia de hombres, pero ahora 70% son mujeres y 30% hombres.

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