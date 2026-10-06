logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Trump aclara comentarios sobre guerra con Irán en mitin

La Casa Blanca aclaró que Trump no solicitó ataques iraníes y defendió su postura sobre la seguridad nacional.

Por AP

Octubre 06, 2026 04:19 p.m.
A
Trump aclara comentarios sobre guerra con Irán en mitin
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Casa Blanca niega que Trump pidió a Irán atacar ciudades de EEUU

      Por BILL BARROW The Associated Press

      La Casa Blanca aclaró los comentarios de Donald Trump en un mitin la noche del lunes y explicó que el presidente no estaba insinuando que quisiera que Irán atacara ciudades de Estados Unidos, sino que pretende impedir que Teherán tenga esa capacidad.

      Comentarios y aclaraciones oficiales

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, manifestó en redes sociales el martes que los comentarios del mandatario han sido malinterpretados y tergiversados en un "escándalo mediático" que "no se basa en la realidad".

      Trump hablaba sobre la guerra con Irán y los altos precios de la gasolina resultantes, que se han convertido en un lastre de cara a las elecciones de mitad de mandato para los republicanos, durante sus declaraciones en Nebraska cuando mencionó la posibilidad de un ataque iraní en suelo de Estados Unidos.

      "Es un pequeño precio a pagar por mantener al mundo seguro, por mantener a nuestro país seguro", dijo sobre la guerra y sus consecuencias económicas. "Pueden borrar una ciudad. Que borren Los Ángeles, que borren San Diego. Es un precio muy pequeño a pagar".

      Reacciones políticas y contexto

      El comentario, incluida la mención casual de Trump de las dos ciudades de California, se hizo en el estilo divagante que utiliza en los mítines de campaña, cuando habla durante largos periodos —a menudo una hora o más— y solo en ocasiones sigue un texto preparado en un teleprompter.

      Los críticos, incluido el gobernador de California, Gavin Newsom, denunciaron sus declaraciones. El gobernador, un demócrata que podría postularse para presidente en 2028, calificó a Trump de "desquiciado y peligroso" por "decir que nuestros enemigos extranjeros deberían 'borrar' Los Ángeles y San Diego".

      Cheung, en su respuesta el martes, señaló que era evidente que Trump no estaba pidiendo un ataque de ese tipo.

      "El escándalo mediático por los comentarios del presidente Trump no se basa en la realidad", expresó. "Estaba afirmando claramente que las ciudades de Estados Unidos habrían estado amenazadas si no se hubiera detenido a un Irán nuclear. Estados Unidos es más seguro gracias al presidente".

      Cheung añadió que Irán "no tiene armas nucleares, no tiene marina, no tiene fuerza aérea y no tiene dinero".

      Aun así, al menos un político republicano compartió la interpretación de Newsom.

      "Como veterano de la Marina, serví para proteger a los estadounidenses, no para dar por perdidas ciudades estadounidenses como un precio aceptable de la guerra", escribió en redes sociales Jim Desmond, el candidato republicano al Congreso en un distrito del área metropolitana de San Diego, y añadió que "ninguna familia estadounidense debería ser tratada jamás como daño colateral".

      Trump ha criticado con frecuencia a centros urbanos mientras hace campaña, especialmente a los que se inclinan por los demócratas. En un mitin reciente en Carolina del Norte, describió las ciudades del estado como "campos de matanza empapados de sangre". La tasa de delitos violentos de Carolina del Norte se ubica en el tercio medio de los estados, según estadísticas del FBI.

      Irán ha dicho que no está buscando armas nucleares, pero ha enriquecido uranio hasta niveles cercanos a los de grado armamentístico que no tienen ningún propósito civil.

       

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Trump aclara comentarios sobre guerra con Irán en mitin
      Trump aclara comentarios sobre guerra con Irán en mitin

      Trump aclara comentarios sobre guerra con Irán en mitin

      SLP

      AP

      La Casa Blanca aclaró que Trump no solicitó ataques iraníes y defendió su postura sobre la seguridad nacional.

      Alemania detiene a exjefe de inteligencia por sospecha de traición
      Alemania detiene a exjefe de inteligencia por sospecha de traición

      Alemania detiene a exjefe de inteligencia por sospecha de traición

      SLP

      AP

      La fiscalía alemana vincula a Hanning con un caso de secuestro y espionaje prolongado.

      OMS reporta riesgo muy bajo por posible peste neumónica en Rusia
      OMS reporta riesgo muy bajo por posible peste neumónica en Rusia

      OMS reporta riesgo muy bajo por posible peste neumónica en Rusia

      SLP

      AP

      Autoridades rusas realizan rastreo y monitoreo tras posible caso de peste neumónica.

      Samuel Alito explica su recusación en caso de cambio climático
      Samuel Alito explica su recusación en caso de cambio climático

      Samuel Alito explica su recusación en caso de cambio climático

      SLP

      AP

      El magistrado detalla que su recusación en caso climático fue una decisión ética y de criterio personal.