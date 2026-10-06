Djokovic gana Abierto de China tras lesión de De Miñaur

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BEIJING (AP) — Novak Djokovic recibió el trofeo del Abierto de China después de que Alex de Miñaur se retirara lesionado en la final el martes.

Ambos jugadores pidieron asistencia médica después del primer set. De Miñaur padeció un problema en la ingle y abandonó tras ganar el primer juego del segundo set.

Djokovic, de 39 años, ganó 7-6 (3), 0-1 y amplió su récord perfecto en el Abierto de China a 34-0.

"Siempre tengo expectativas altas de mí mismo y siempre quiero visualizarme con el trofeo, particularmente aquí en Beijing, un lugar donde nunca he perdido", indicó Djokovic. "Pero también era consciente de que la realidad es un poco diferente hoy en día".

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El actual número 11 del mundo regresó a Beijing por primera vez desde su título anterior en 2015.

Su séptimo título del Abierto de China también fue el 102 en la Gira de la ATP. Está a uno de Roger Federer. Jimmy Connors lidera con 109 en la era abierta que comenzó en 1968.

Djokovic perdió su única otra final este año ante Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia.

"Este año ha sido bastante desafiante para mí: muchos problemas físicos y de salud", dijo el serbio. "Solo intentaba encontrar buenas sensaciones en la cancha. Sé que cuando me siento bien y golpeo bien la pelota, puedo competir al más alto nivel. Esta semana ha sido una prueba de eso".

Djokovic venció a tres jugadores del Top 10 en un torneo por primera vez en tres años. Superó a Alexander Zverev, campeón del Abierto de Estados Unidos, en los cuartos de final; y a Daniil Medvedev en las semifinales después de que el ruso golpeara con la pelota a un espectador y fuera descalificado.

De Miñaur se retira por lesión en la final

De Miñaur, noveno del ranking, mantuvo a raya al Djokovic con golpes agresivos desde el fondo en el primer set y salvó dos puntos de quiebre antes de que los errores no forzados le costaran el desempate. Conectó 11 golpes ganadores, frente a tres de Djokovic.

"Quiero pedir perdón a todos los increíbles aficionados que vinieron a ver este partido. No quería terminar así, así que lo siento mucho", indicó De Miñaur.

Avanzó a la final cuando Hubert Hurkacz se retiró lesionado en el segundo set de su partido. De Miñaur buscaba su primer trofeo en Beijing y su segundo título del año, después de Rotterdam en febrero.

Avances destacados en el torneo femenino

Después de sorprender a Aryna Sabalenka, la número dos del mundo, en sets corridos en la tercera ronda, la checa Nikola Bartunkova (34ta del ranking) derrotó 6-0, 4-6, 6-3 a la austriaca Sinja Kraus en los octavos de final del torneo femenino.

Además, la campeona de Wimbledon y quinta preclasificada Linda Noskova sucumbió 6-2, 6-2 ante la rusa Ekaterina Alexandrova (19).

La checa Karolina Muchova (7) superó un susto en el segundo set para eliminar 7-5, 1-6, 7-6 (7) a Naomi Osaka (12).