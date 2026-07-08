Trump autoriza a Ucrania fabricar sistemas Patriot en cumbre OTAN

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ANKARA, Turquía (AP) — El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos dará una licencia a Ucrania para fabricar sistemas de defensa aérea Patriot para contrarrestar los ataques con misiles rusos, un enorme golpe de suerte para Kiev, que necesita desesperadamente tecnología para la guerra iniciada hace más de cuatro años.

"Les daremos el derecho a fabricar Patriots. Les mostraremos cómo hacerlo", anunció Trump mientras se reunía con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en una cumbre de la OTAN en Turquía. "Creo que pueden producirlos bastante rápido".

Los Patriots son caros, tienen una gran demanda y tardan mucho tiempo en producirse. Zelenskyy ha estado pidiendo más durante años, y más recientemente una licencia para que Ucrania pueda fabricar los suyos.

El tono de su reunión cambió respecto a encuentros anteriores que terminaron en acritud, y Trump elogió la disposición de Zelenskyy a llegar a un acuerdo para poner fin a los combates en Ucrania.

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Dijo que el presidente ucraniano ha "hecho un trabajo increíble" y ha "sido muy efectivo" en la guerra.

"Hemos desarrollado en realidad una buena relación. Es difícil de creer", comentó Trump, y añadió que creía que un acuerdo para poner fin a la guerra estaba en el horizonte y que Estados Unidos "trabajará en algún tipo de paquete de seguridad" para proporcionar a Ucrania.

Trump arremete contra sus socios de la OTAN

Trump no fue tan amistoso, sin embargo, con algunos de sus socios de la OTAN, diciendo que no estaba contento con la alianza por oponerse a sus esfuerzos de apoderarse de Groenlandia y por no apoyar su guerra de Irán.

Los miembros europeos de la OTAN y Canadá se han apresurado a cumplir los objetivos de aumento del gasto en defensa que Trump ha exigido, mientras Estados Unidos reduce el número de tropas que tiene en Europa e insiste en que el continente asuma más responsabilidad por su propia seguridad.

Pero Trump reabrió viejas heridas al llegar a la reunión de los 32 líderes de la OTAN cuando insistió de nuevo en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo danés. También criticó a algunos países europeos por negarse a participar en la campaña en Irán, señalando a España como "un socio terrible en la OTAN" y renovando sus amenazas de cortar el comercio.

Antes de la cumbre, Trump dijo que Groenlandia "es muy importante" para Estados Unidos pero no para Dinamarca, declarando: "La necesitamos para la protección del mundo, no sólo de Estados Unidos".

Pero la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo que su país está "listo para defender cada centímetro de la OTAN, incluido nuestro propio territorio" en caso de un ataque, y que confiaría en que los aliados de la OTAN cumplan su compromiso de defenderse mutuamente.

Las críticas de Trump han unido más a los países europeos en el pasado mientras enfrentan las guerras en Ucrania e Irán, un creciente déficit comercial con China y amenazas de Rusia.

Su renovado interés en Groenlandia podría amenazar todo el futuro de la OTAN, fundada en 1949 para contrarrestar la amenaza a la seguridad europea planteada por la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, trató de aplacar la ira del presidente dándole crédito por los recientes aumentos del gasto en defensa de los aliados de la OTAN.

"Anótese la victoria. Está ahí", le dijo Rutte a Trump el miércoles.

El jefe de la OTAN respalda los nuevos ataques de EEUU a Irán

Antes de la cumbre, Rutte elogió a Trump por la serie de ataques de Estados Unidos a Irán durante la noche, después de que Teherán atacara tres buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

"Creo que lo que hizo anoche fue absolutamente necesario ", le dijo Rutte a Trump. "Fue una respuesta muy fuerte, y estoy con usted en esto".

Los ataques de Estados Unidos, así como la revocación de una licencia que permitía a Teherán vender su petróleo en el mercado mundial, subrayaron la fragilidad de un acuerdo provisional para poner fin a meses de combates.

Trump dijo del acuerdo provisional con Irán: "para mí, creo que se acabó", aunque añadió que permitirá que continúen las conversaciones.

"Es simplemente una pérdida de tiempo tratar con ellos", dijo.

Líderes de la OTAN intentaban mostrar a Trump un aumento del gasto en defensa

Rutte ha dedicado una enorme cantidad de energía a mantener el apoyo de Trump a la OTAN y a mantener unida la cumbre.

El jefe de la OTAN señaló a países como Estonia, Letonia, Polonia y Dinamarca que ya están invirtiendo más en defensa, pero señaló que el gobierno de Trump espera que "los europeos y Canadá igualen su gasto con el de Estados Unidos".

El mes pasado Rutte fue a Washington para celebrar el "Trump Trillion", los 1,2 billones de dólares que los aliados europeos y Canadá han añadido al gasto en defensa desde que Trump llegó al poder en 2017.

Mientras los líderes llegaban a Ankara, Rutte organizó un evento de "gran revelación" para exhibir los numerosos acuerdos previstos con el aumento del gasto, gran parte del cual se gastaría en empresas de Estados Unidos, creando miles de empleos para estadounidenses.

En la cumbre del año pasado, los aliados habían acordado invertir el 5% de su producto interno bruto en defensa: 3,5% en sus presupuestos de defensa y 1,5% en infraestructura para que las tropas y el equipo puedan moverse más rápido en tiempos de conflicto.

Sin embargo, nuevas cifras publicadas por la OTAN el martes mostraron que Eslovenia, Bélgica, España y la República Checa han tenido dificultades para cumplir el antiguo objetivo de gasto de la alianza de invertir el 2% de su PIB.

El gobierno de Trump quiere ver una "OTAN 3.0" más ágil, en la que Europa asume la responsabilidad de su propia seguridad, incluida Ucrania, con armas convencionales, mientras que Estados Unidos seguiría proporcionando su paraguas nuclear.

El Pentágono ha iniciado una revisión de seis meses de la presencia militar de Estados Unidos en Europa, lo que ha hecho que sus aliados busquen información clara sobre hasta qué punto Trump pretende recortar el número de fuerzas de Estados Unidos.

Zelenskyy presiona para que Ucrania entre en la OTAN

Zelenskyy hizo el martes un nuevo llamado para que se permita a Ucrania unirse a la alianza, al afirmar que las fuerzas armadas ucranianas tienen mucha experiencia y sólo reforzarían las capacidades de defensa de la OTAN.

Ha destacado la capacidad de adaptación de Ucrania y su habilidad para atacar en profundidad dentro de Rusia. Dijo que las fuerzas armadas de Ucrania están "eliminando", en promedio, a 30.000 soldados rusos cada mes.

Ha ido en aumento la preocupación entre algunos países con fronteras cerca de Rusia de que Moscú podría estar preparando un ataque híbrido —una combinación de guerra convencional con tácticas como ciberataques— en el continente, mientras el presidente ruso Vladímir Putin tiene problemas para conseguir una victoria en Ucrania.

Trump también se reunirá con el presidente sirio Ahmad al-Sharaa, un exinsurgente que encabezó la ofensiva que derrocó al autócrata Bashar Assad en diciembre de 2024. Pese a haber sido en su momento combatiente de Al Qaeda, Al-Sharaa ha obtenido el respaldo de Trump mientras busca reconstruir Siria y restablecer sus deteriorados vínculos con Occidente.