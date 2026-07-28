Trump pide orden contra voto por correo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el lunes a la Corte Suprema que allane el camino para que entre en vigor una orden ejecutiva que podría implementar cambios drásticos en el proceso de voto por correo de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre próximo.

El Departamento de Justicia solicitó al máximo tribunal que suspenda por ahora la decisión de los tribunales de menor instancia que bloquean la orden para implementar los cambios en casi la mitad del país.

La solicitud se presentó poco después de que Trump pronunció un discurso en el que reforzó su campaña de años para sembrar dudas sobre la legitimidad de los comicios, y podría ser uno de varias impugnaciones en materia electoral que lleguen ante el tribunal antes de la contienda de mitad de mandato.

Trump ordenó al gobierno en marzo crear una "lista estatal de ciudadanía" de votantes elegibles y entregar boletas por correo únicamente a las personas incluidas en esa lista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí