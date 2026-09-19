Arabia Saudí confirma intento de ataque con misil en Riad

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Arabia Saudí confirmó el sábado que los rebeldes hutíes de Yemen intentaron atacar su capital con un misil balístico, el primer ataque contra Riad desde la escalada en los combates con los rebeldes respaldados por Teherán que ha abierto un nuevo frente en la guerra con Irán.

Detalles confirmados

Mientras tanto, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dijo que Teherán envió a Washington a través de Qatar, un mediador clave, sus condiciones para poner fin a la guerra. Ataques israelíes mataron a tres personas en Gaza. Y el ejército de Israel dijo que atacó objetivos de Hezbollah en varias zonas del sur de Líbano.

A continuación, las noticias más recientes de Oriente Medio.

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Arabia Saudí dice que los hutíes intentaron atacar su capital

Arabia Saudí confirmó el sábado que los rebeldes hutíes de Yemen intentaron atacar su capital con un misil balístico, el primer ataque contra Riad desde la escalada en los combates con los rebeldes respaldados por Teherán que ha abierto un nuevo frente en la guerra con Irán.

El comunicado de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes llegó mucho después del intento efectuado al amanecer, que, según la coalición, fue interceptado. Algunos residentes en Riad escucharon una explosión. Más tarde, algunos vieron una columna de humo cerca del aeropuerto. No hubo reportes de víctimas ni de daños.

En el comunicado también se indica que los hutíes intentaron atacar infraestructura civil en la ciudad portuaria de Yanbu, en el mar Rojo, donde termina un importante oleoducto saudí, así como en Taif, Baysh y Farasan, pero se señala que tales ataques fueron frustrados, sin ofrecer más detalles.

Los hutíes afirmaron, sin aportar pruebas, que habían atacado "sitios sensibles" en Riad e instalaciones del gigante petrolero saudí Aramco en Yanbu, provocando "grandes incendios". Aramco, la mayor compañía petrolera del mundo, no respondió a una solicitud de comentarios.

¿Cómo ocurrió el ataque en Riad?

Se escuchó al menos una explosión en Riad tras la primera alerta para la capital saudí desde la escalada más reciente en los combates con los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán. Residentes cerca del aeropuerto dijeron haber visto una columna de humo más tarde por la mañana.

No se reportaron víctimas ni daños. Las autoridades saudíes reportaron previamente la intercepción de misiles y drones hutíes.

El portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, sostuvo que el grupo atacó con misiles de crucero y balísticos, además de drones. Señaló que Arabia Saudí había intentado atacar la ciudad de Saná, en el vecino Yemen, controlada por los rebeldes, sin dar detalles. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones.

Irán espera la respuesta de EEUU a sus condiciones para poner fin a la guerra

El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, dijo en una entrevista con Al Jazeera que Irán espera la respuesta del presidente Donald Trump después de que Teherán transmitiera sus condiciones para poner fin a la guerra a través de Qatar.

No se sabe cuándo se compartieron las condiciones. Rezaei dijo que estas incluyen poner fin a la guerra en todos los frentes, liberar activos incautados a Irán y poner fin al bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes. Las negociaciones anteriores entre Estados Unidos e Irán se vinieron abajo.

También dijo que Irán quiere que terminen los combates que involucran a Yemen y Arabia Saudí.

Irán ejecuta a un acusado de espiar para Israel

La televisora estatal de Irán informó el sábado que un hombre identificado como Hossein Pedram fue ejecutado tras ser condenado por espiar para el Mossad, la agencia de inteligencia israelí.

De acuerdo con la información, Pedram transmitió a Israel información clasificada sobre "sitios militares sensibles" en la provincia iraní de Isfahán. No precisó cómo accedió a la información clasificada. Fue detenido después de que esos sitios, que incluían bases de misiles, fueran atacados en la guerra aérea de 12 días de Estados Unidos e Israel del año pasado.

El reciente aumento de las ejecuciones en Irán provocó una protesta internacional por parte de grupos de derechos humanos.

EEUU dice que el petróleo fluye por el estrecho de Ormuz

El jefe del Comando Central de Estados Unidos dijo que el ejército ha apoyado el tránsito de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz en los últimos dos meses y afirmó que Irán ha "exportado cero barriles" debido a un bloqueo estadounidense.

El almirante Brad Cooper dijo que los principales carriles de tránsito del estrecho han sido despejados de minas, y que el volumen de petróleo, gas natural y carga que ha transitado en las últimas dos semanas es el más alto en seis meses —o poco después de que comenzara la guerra con los ataques de Estados Unidos e Israel.

Pero los monitores dicen que el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra. Irán continúa atacando barcos mientras afirma su control sobre la vía marítima por la que, antes de la guerra, pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo.

Ataques israelíes matan a 3 hombres en Gaza

El Ministerio de Salud de Gaza y funcionarios del Hospital Shifa dijeron que un hombre murió en el barrio de Shijaiyah, en la Ciudad de Gaza. Otro, identificado como el hijo del director general del ministerio, falleció mientras caminaba por el campamento de refugiados de Jabaliya, en el norte de la Franja.

El ejército de Israel dijo que atacó a "varios operativos militares".

Más tarde, funcionarios del Hospital Shifa dijeron que una persona murió y al menos otras cuatro resultaron heridas en un ataque israelí contra un vehículo civil en la Ciudad de Gaza. "El cuerpo estaba completamente calcinado", informó el director gerente Rami Mhanna.

El ejército de Israel dijo que "atacó a un operativo militar de Hamás".

Los combates más intensos entre Israel y Hamás han disminuido desde la entrada en vigor de un alto el fuego el pasado octubre, pero el fuego israelí se ha cobrado la vida de más de 13.780 palestinos en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud del enclave.

Acciones de la autoridad

Israel lanza ataques aéreos en el sur de Líbano

El ejército de Israel dijo que atacó objetivos del grupo político-paramilitar Hezbollah en varias zonas del sur de Líbano.

Los ataques se produjeron después de que dos soldados resultaran heridos cuando su vehículo pasó sobre un artefacto explosivo de Hezbollah en una zona del sur de Líbano ocupada por tropas israelíes, dijo el ejército.

La Agencia Nacional de Noticias, gestionada por el Estado libanés, reportó tres ataques aéreos israelíes contra la localidad sureña de Nabatiyeh al-Fawqa. Dijo que el tercer ataque casi alcanzó a paramédicos que se dirigían a la zona. Indicó que nadie resultó herido.

Ministros de Exteriores de Pakistán e Irán hablan de seguridad marítima

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, abordó el suministro ininterrumpido de energía y el paso seguro de los buques comerciales durante una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araghchi.

El Ministerio de Exteriores paquistaní dijo en un comunicado que Dar citó los posibles efectos de las interrupciones en los países en desarrollo y las cadenas de suministro globales.

Pakistán ha sufrido un repunte en los precios de la energía, lo que incrementó la presión sobre el gobierno del primer ministro, Shehbaz Sharif. Un partido islamista ha amenazado con marchar hacia Islamabad, la capital, a menos que el ejecutivo reduzca los precios del combustible.

Irán denuncia a organizadores de carrera por permitir mujeres sin velo

La televisora estatal de Irán informó el sábado que la fiscalía de Teherán presentó cargos contra los organizadores de una carrera después de que varias mujeres participaron sin cubrirse el cabello porque no se respetó la "ley y la sharia islámica".

La teocracia gobernante exige que las mujeres usen pañuelo para cubrirse el pelo, o hiyab, y prendas de ropa holgadas para ocultar todo su cuerpo.

En internet circularon imágenes en las que se veía a muchas mujeres corriendo la prueba de 10 kilómetros (6 millas) sin el velo obligatorio. Habib Sotoudehnejad, responsable del departamento de Deportes de Teherán, dijo que alrededor del 5% de las participantes violaron las reglas de la carrera.

Hombres y mujeres disputaron la carrera por separado.

Turquía indica que podría dar apoyo militar a los saudíes

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, sugirió que Turquía podría proporcionar apoyo militar a Arabia Saudí en virtud de un pacto de defensa firmado recientemente.

Interrogado en una entrevista televisiva sobre la posibilidad de que la alianza de tres miembros, que también incluye a Pakistán, emprenda una acción militar contra los hutíes de Yemen, Fidan dijo que Turquía "no tendría dificultad en satisfacer" cualquier necesidad militar.

"Observamos ataques muy serios contra la integridad territorial y la soberanía de Arabia Saudí", dijo al canal NTV. "Tenemos un acuerdo de alianza en vigor y cumplimos nuestra palabra".

Niños regresan a la escuela en una Gaza devastada

La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) afirmó que más de 280.000 niños en la Franja de Gaza asisten a la escuela en tiendas de campaña y aulas muy dañadas.

En una escuela en Nuseirat, algunas aulas no tienen pupitres, lo que obliga a los niños a sentarse sobre mantas en el suelo. Aun así, algunas familias dicen que la vuelta a la escuela les devuelve una sensación familiar de rutina que la guerra había trastocado.

El jefe del programa educativo de la UNRWA, Tawfiq al-Hourani, dijo que la agencia operaba hace tres años 182 escuelas totalmente equipadas. Afirmó que, desde entonces, se ha perdido el 95% de esas instalaciones.