Localizan auto quemado con un cuerpo en su interior
El reporte fue esta mañana en el ejido Maravillas
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Esta mañana fue localizado un automóvil quemado, aparentemente un taxi, y en su interior había una persona calcinada.
El reporte se dio esta mañana después de las 11:00 horas, cerca de un camino de terracería en camino a Peñasco, en la comunidad de Tanque de Uresti, en el ejido Maravillas.
Al sitio arribaron autoridades de la SSPC municipal de San Luis y policías del municipio de Mexquitic de Carmona, ambas autoridades aseguraron el área.
Posteriormente arribaron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil Estatal.
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