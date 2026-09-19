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19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

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19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

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Seguridad

Localizan auto quemado con un cuerpo en su interior

El reporte fue esta mañana en el ejido Maravillas

Por Redacción

Septiembre 19, 2026 02:01 p.m.
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Localizan auto quemado con un cuerpo en su interior
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Resumen

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      Esta mañana fue localizado un automóvil quemado, aparentemente un taxi, y en su interior había una persona calcinada.

      El reporte se dio esta mañana después de las 11:00 horas, cerca de un camino de terracería en camino a Peñasco, en la comunidad de Tanque de Uresti, en el ejido Maravillas.

      Al sitio arribaron autoridades de la SSPC municipal de San Luis y policías del municipio de Mexquitic de Carmona, ambas autoridades aseguraron el área.

      Posteriormente arribaron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil Estatal.

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      Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con carpeta de investigación. 

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