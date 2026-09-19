Un muerto y un herido, deja choque en SNM
Carro de una empresa de seguridad se estrelló contra un poste de señalética
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Un muerto y un lesionado, fue el resultado de un aparatoso accidente ocurrido en la avenida Salvador Nava Martínez, en donde un automóvil se estrelló contra un poste de señalética a la altura del puente de Sierra Leona en la colonia Lomas Segunda Sección.
El accidente se registró poco después de las seis de la mañana de este viernes, en que un automóvil Hyundai Grand color blanco, de la empresa de seguridad privada Locsa, circulaba a alta velocidad por los carriles centrales de la citada avenida con dirección de oriente a poniente.
Al llegar a la parte ascendente del puente Sierra Leona, el conductor perdió el control del volante a la izquierda, se subió al camellón central y así se impactó de frente contra el poste metálico de señalética de destino que ahí se localiza.
Al sitio arribó personal de rescate de Protección Civil Municipal y paramédicos del CRUM, quienes al valorar a los dos ocupantes del auto encontraron al conductor ya sin signos vitales, en tanto que el copiloto fue trasladado a un hospital para su atención médica y su estado se reportaba grave.
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Policía de la Policía Vial Municipal aseguran el área e iniciaron con las primeras diligencias, posteriormente la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo para su trámite legal.
El automóvil acabó en pérdida total ante el fuerte impacto y fue llevado a una pensión mientras se llevan a cabo las diligencias legales por parte del Ministerio Público.
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