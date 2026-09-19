Claudia volverá a su tierra natal

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Cuautla, Morelos.- El reencuentro con el recuerdo de su hija lo dobló. De frente a la ofrenda erigida en el sitio donde agonizó Claudia Tacoronte, Valentín, padre de la universitaria de 21 años, alzó la mirada al cielo, ahogó unas palabras y enseguida rompió en llanto. Sus acompañantes, entre ellos el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero y autoridades del gobierno federal, lo abrazaron y ofrecieron sus hombros de consuelo.

Vestido con camisa y pantalón en tonos verdes, Valentín llegó a la Casa de Cultura de Cuautla, e ingresó a las 15:50 horas, escoltado de una patrulla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Junto con la comitiva oficial descendieron de la camioneta y caminaron hacia la ofrenda. Las veladoras cercaron el espacio de casi un metro cuadrado y un cartón cubrió las huellas del deceso de la estudiante del Instituto de Ciencias de la Educación, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Su padre depositó un ramo de flores y enseguida sus acompañantes hicieron lo mismo. Luego guardaron silencio por más de cinco minutos, mientras Valentín perdía su mirada sobre las veladoras.

Al padre de la joven también lo acompañaron autoridades de la Fiscalía Especializada contra los Feminicidios, así como del gobierno estatal.

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En este lugar, de acuerdo con las autoridades, Francisco Javier Meléndez ingresó para robar el teléfono móvil de Claudia, pero, aparentemente, encontró resistencia y en respuesta la acuchilló.

El hombre fue detenido el jueves a unos dos kilómetros del sitio de ataque.

Por la mañana, la FGE entregó el cuerpo de Claudia Tacoronte a sus familiares, como parte de los protocolos correspondientes que marca la ley.

A las 19:00 horas, la juez vinculó a proceso a Francisco Javier por el delito de feminicidio, dio un plazo de cuatro meses para la conclusión de las investigaciones y dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas.