Presidente de Israel indulta a paramédico Elor Azaria tras disparar a atacante
El ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir calificó el indulto como una decisión humana y correcta.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
JERUSALÉN (AP) — El presidente de Israel indultó el sábado al paramédico de combate que mató de un disparo a quemarropa a un atacante palestino gravemente herido, que había apuñalado a un soldado en Cisjordania hace una década.
Acciones de la autoridad
La condena de Elor Azaria por homicidio involuntario y su liberación tras cumplir dos tercios de su pena atrajeron una enorme atención en Israel, donde el servicio militar es obligatorio para la mayoría de los hombres judíos. En su primera entrevista tras quedar en libertad, Azaria afirmó: "Actuaría exactamente igual, porque así es como necesitaba actuar".
El presidente Isaac Herzog señaló en un comunicado que actuó por recomendación del ministro de Defensa, Israel Katz, y citó el tiempo transcurrido y el espíritu del cercano Yom Kippur, o Día de la Expiación, como algunos de los factores de su decisión.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Katz, en un comunicado aparte, calificó el hecho como una "decisión correcta, humana y apropiada" y sostuvo que Azaria había estado en una "misión operativa compleja".
Detalles confirmados
Azaria se acercó a Abdel Fattah al-Sharif mientras yacía en el suelo, desarmado y gravemente herido, después de apuñalar a un soldado en la ciudad cisjordana de Hebrón. Azaria fue captado en un video grabado con un teléfono celular disparándole a al-Sharif en la cabeza.
Su condena fue un caso poco común de un tribunal militar que falló contra un soldado por una acción letal realizada en el terreno. Altos generales presionaron para que fuera condenado, mientras que una gran parte del público israelí respaldaba a Azaria. Algunos simpatizantes protestaron fuera de su juicio.
El ministro israelí de Seguridad Nacional de línea dura, Itamar Ben-Gvir, manifestó el sábado en un comunicado que "anular el antecedente penal de alguien que mató a un terrorista me emociona y me hace muy feliz".
Algunos palestinos y grupos de derechos humanos describieron la sentencia de 18 meses de Azaria como demasiado indulgente.
En el comunicado de Herzog emitido el sábado se indica que su decisión "no constituye una reevaluación del caso".
no te pierdas estas noticias
Presidente de Israel indulta a paramédico Elor Azaria tras disparar a atacante
AP
El ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir calificó el indulto como una decisión humana y correcta.
Arabia Saudí confirma intento de ataque con misil en Riad
AP
Teherán espera respuesta de Washington tras enviar condiciones para el fin del conflicto, incluyendo el cese del bloqueo naval.
Narges Mohammadi denuncia represión y crisis en Irán
AP
La activista y Nobel de la Paz 2023 enfrenta 16 años de prisión y denuncia torturas en Irán.