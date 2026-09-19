¿Aliado? Polémica iniciativa

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El recorte de las precampañas electorales incluido en la más reciente reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado enfrenta también la oposición de Morena, que se sumó al partido Somos en la presentación de sendas controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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De Somos, se entiende, como nuevo partido de oposición y dirigido por un enemigo del gallardismo, Xavier Nava Palacios.

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Con su decisión, el morenismo potosino confirma que la naturaleza de su "alianza" con el Partido Verde Ecologista de México es de mero interés de actores externos.

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La reducción de 40 a 20 días de precampaña fue vista por aliados y adversarios como un mecanismo que beneficiaría a la senadora Ruth González Silva, que como carta única del gallardismo y como beneficiaria de una abierta campaña de proselitismo apoyada por el oficialismo verde, no necesitar hacer precampaña. En contraste, le quitaría la mitad del tiempo disponible a aspirantes de otras siglas.

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Debido a que las inconformidades de Somos y Morena son muy semejantes, la SCJN decidió acumularlas. Quién lo dijera, en ese caso, los extremos se unieron.

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Hablando de tirantez, la que existe entre las alcaldías de Soledad de Graciano Sánchez y de la capital es más que conocida, teniendo en la novela sobre la salida del vecino municipio del Interapas su más amplia expresión.

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Por eso llama la atención cómo se desarrollará la propuesta de Dulce Delgado, regidora morenista del cabildo soledense, de pedir a la capital que aceptara, de manera temporal, los desechos generados en ese municipio.

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La iniciativa pone en una situación incómoda al gobierno de Juan Manuel Navarro, pues exhibe la incapacidad de ese gobierno de gestionar los desechos de manera adecuada.

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Tiraderos que operan en la ilegalidad, clausuras y otros problemas han afectado ese vital servicio municipal.

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La primera aduana que deberá pasar la iniciativa es el propio cabildo de Soledad. Es muy probable que no la supere por el impacto negativo a la imagen de la administración.

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En el remoto caso de que fuera aprobada, a ver qué disposición tendría el gobierno de Enrique Galindo Ceballos.

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Hablando del alcalde, regresa la sombra de un desencuentro con el gobierno del estado, uno de los tantos que ha habido.

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Se trata de la guerra por la plaza Fundadores. Primero, el gobierno del estado malogró la idea de que las transmisiones mundialistas de la alcaldía se realizaran el emblemático estado, aduciendo riesgos a la estructura.

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El mes pasado, la Secretaría de Cultura hizo pública su intención de usar el espacio para el Xantolo, pero debería tener la autorización del ayuntamiento. Fresca la herida mundialista, no se esperaba una buena respuesta.

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A la fecha, no se conoce si el ayuntamiento concedió o no la autorización.

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Y ahora, está el segundo informe de Galindo Ceballos, programado para la semana entrante en Fundadores. De acuerdo a la alcaldía, hay permiso, pero no hay aún una postura de Palacio de Gobierno.

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Lo más conveniente es que la institucionalidad predomine, pero ya hemos visto que, en uno y otro lado, esa no es una prioridad.