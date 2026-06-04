Ucrania ataca terminal en San Petersburgo

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Kiev, Ucrania.- Drones ucranianos de largo alcance atacaron una terminal petrolera en San Petersburgo y la incendiaron, indicó el miércoles el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, enviando humo que se elevaba sobre la ciudad donde nació el presidente ruso Vladímir Putin mientras allí se lleva a cabo un importante evento de Rusia para atraer capital extranjero.

Los drones volaron más de 1.000 kilómetros para alcanzar la terminal en la segunda ciudad más grande de Rusia, indicó Zelenski, un día después de que Moscú lanzó un importante ataque con drones y misiles en contra de Kiev y de otras ciudades ucranianas.

Las autoridades rusas sólo dijeron que el ataque con drones ucranianos tuvo como objetivo la infraestructura de la ciudad, sin ofrecer más detalles.

El aeropuerto de San Petersburgo suspendió brevemente los vuelos durante la noche debido al ataque.

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Las autoridades rusas también cortaron los servicios de internet móvil.

Los ataques más recientes son otra vergüenza para Putin, semanas después de que recortara un desfile anual del Día de la Victoria en Moscú por temor a ataques con drones ucranianos.

Los ataques se produjeron al día siguiente de que el ataque de Rusia contra Ucrania matara a 23 civiles e hiriera a otras 151 personas, mientras Moscú cumplía su amenaza de intensificar sus bombardeos regulares.

Los ataques ucranianos de largo alcance buscan reducir la producción petrolera de Rusia, que es una fuente clave de financiación para Moscú, y perturbar la producción de armas.