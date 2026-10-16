Ucrania reanuda ataques contra refinerías rusas

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Kiev, Ucrania.- Ucrania atacó una refinería de petróleo rusa el jueves, abandonando una breve pausa en los asaltos contra sitios energéticos rusos que según dijo Rusia nunca no respetó, mientras el líder ucraniano Volodímir Zelenski declaró que se sintió traicionado por el presidente estadounidense Donald Trump.

El ataque con drones provocó un incendio en la refinería, a unos 300 kilómetros al sureste de Moscú, de acuerdo con el Ministerio de Defensa del Kremlin y el gobernador de Ryazan, Pavel Malkov. El medio digital ruso Astra publicó lo que dijo que era una fotografía del incendio.

El ataque podría complicar aún más la relación de Kiev con el presidente estadounidense Donald Trump, que se ha vuelto a agriar en los últimos días.

Zelenski se quejó de que, a pesar de acceder a la exigencia de su homólogo estadounidense de una tregua, en los últimos días a Kiev se le había negado la inteligencia occidental habitual sobre ataques rusos con misiles balísticos y se pusieron límites a su uso de terminales de comunicación Starlink, fabricados en Estados Unidos. Ambos son vitales para el ejército ucraniano.

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Otro punto de tensión con Ucrania es un acuerdo que Trump llegó con Vladímir Putin para importar diésel pese a los esfuerzos internacionales por sancionar a Rusia por la invasión y aislar diplomáticamente a Putin.

Zelenski criticó duramente el acuerdo, diciendo que permitiría a Rusia continuar con su invasión.

En una entrevista con Piers Morgan en el programa de YouTube del periodista británico el miércoles por la noche, Zelenski apuntó que se sintió traicionado por el acuerdo entre Trump y Putin, el anuncio de la tregua energética y los límites al sistema Starlink que restringieron el uso de drones ucranianos.

"De verdad, sí, entre nosotros", dijo Zelenski a Morgan a la pregunta de si se sentía traicionado por el presidente estadounidense. "Nuestro país tiene que sobrevivir, y contamos con nuestros verdaderos socios, socios estratégicos: Estados Unidos y el presidente Trump".

"Es doloroso cuando el presidente Trump elige un lado, que no es nuestro lado. Pero nos parece bien con que se quede en el medio", agregó.

En otros acontecimientos, tres personas murieron y otras seis resultaron heridas después de que la región de Kirovohrad, en el centro de Ucrania, fue objeto de un ataque ruso con drones que duró más de 10 horas, dijeron los Servicios de Emergencia ucranianos.