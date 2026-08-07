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Uganda se sumará a misión en Gaza

Por AP

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Uganda se sumará a misión en Gaza
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      Desarrollado por SACS IA

      Kampala, Uganda.- El parlamento ugandés aprobó la solicitud del gobierno de autorización para desplegar tropas en Gaza como parte de una fuerza internacional.

      La moción, presentada por el ministro de Defensa, es la primera señal pública de Uganda de su disposición a sumarse a la Fuerza Internacional de Estabilización para Gaza. Marruecos también se ha comprometido a aportar tropas para la misión.

      No estaba claro por qué Uganda se expandió en Gaza, o si hubo algún quid pro quo de por medio, y algunos legisladores de la oposición cuestionaron de inmediato el motivo de la decisión. El legislador Hassan Kirumira declaró que el despliegue plantearía "preocupaciones diplomáticas" para un país que es miembro de la Organización de Cooperación Islámica.

      La fuerza, propuesta por la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, estaría encabezada por un general norteamericano, el alcalde general Jasper Jeffers, quien manifestó en mayo que el contingente de 20.000 efectivos garantizará "prosperidad futura y paz duradera".

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      Trump anunció la semana pasada un acuerdo para que Hamás se desarme y para que Israel retire sus fuerzas de Gaza.

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