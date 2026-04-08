Unicef y DiDi firman convenio para combatir trata en Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (

) y la plataforma

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celebraron un convenio para combatir la trata de personas de cara a la Copa Mundial de Futbol., representante Legal deen México, explicó que a través de la, los conductores y usuarios pueden denunciar posibles casos de trata.unen fuerzas para impulsar la, a través de ella buscamos sensibilizar a conductores y pasajeros con información clara y accesible para prevenir, detectar y denunciar cualquier caso de riesgo para la niñez".Con la, dijo, se pone a disposición de choferes y usuariosde denuncia y una través del cual se habilita un mecanismo de fácil uso para denunciar casos que involucren a menores de edad en situación de riesgo., jefe de comunicación deMéxico, dijo que losmasivos, como la Copa Mundial de Futbol, son una oportunidad para que los delincuentes cometan abusos contra menores."Sabemos que en grandesrepresentan oportunidades para la niñez, pero también conllevan, y uno de estoses la, con la llegada de, tanto mexicanos como extranjeros a México, aumentará este riesgo".Aseguró que desde lase tiene comprobado desde hace décadas que en cada uno de losse cometen este tipo de crímenes.