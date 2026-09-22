Vicepresidente JD Vance anuncia retiro de inscritos en ACA

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WASHINGTON (AP) — El vicepresidente JD Vance y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos informaron el martes que planean retirar a 760.000 inscritos a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, ACA) al alegar que esas personas fueron afiliadas de manera fraudulenta en el programa de salud o, sencillamente, no existen.

Acciones de la autoridad

Vance señaló que el hallazgo y la cancelación de subsidios para cientos de miles de personas en esos sitios de afiliación, como parte de una ofensiva de todo el gobierno contra el fraude, se traducirían en un ahorro de costos de 2.200 millones de dólares.

"En realidad nos estamos asegurando de que las personas que reciben subsidios de Obamacare realmente tengan derecho a recibirlos", dijo Vance, quien encabeza un grupo de trabajo gubernamental para eliminar el fraude. Estuvo acompañado por el doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), y otros funcionarios del gobierno.

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Vance indicó que la cancelación de aproximadamente 315.000 inscripciones que cubrían a 760.000 personas se realizó en parte porque el gobierno no estaba verificando si quienes se inscribían eran elegibles. Añadió que otras 419.000 inscripciones recibirán verificación adicional para asegurarse de que cumplen los requisitos para el beneficio.

El gobierno del presidente Donald Trump también anunció una suspensión de seis meses para nuevos agentes o corredores que inscriben a personas para cobertura de salud, a quienes —según funcionarios— se les atribuye una proporción desmedida del fraude detectado.

Aproximadamente 19,2 millones de estadounidenses estaban inscritos activamente en planes de salud del mercado de la ACA a inicios de 2026, según el sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La cifra de inscritos creció durante la pandemia de COVID-19, cuando se habilitaron subsidios ampliados mediante la Ley del Plan de Rescate Estadounidense y la Ley de Reducción de la Inflación, ambas promulgadas por el entonces presidente Joe Biden.

¿Qué declararon expertos y legisladores?

El anuncio del martes es el más reciente dentro de una iniciativa del gobierno de Trump para abordar el fraude en todo el país, incluso en programas federales de salud, lo cual —según funcionarios— es necesario para frenar un gasto desbocado y proteger a los contribuyentes.

Algunos expertos en políticas de salud piden mayor transparencia sobre cómo el gobierno de Trump decidió recortar a cientos de miles de inscritos, y cuestionan cuántas personas pudieron haber sido eliminadas del programa por error.

Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa de la ACA en la organización sin fines de lucro de investigación en salud KFF, dijo: "Creo que no hay duda de que a alguien que fue inscrito de manera fraudulenta se le debería cancelar la cobertura"; sin embargo, añadió: "Creo que la pregunta es si este fue el proceso adecuado para identificar a los inscritos fraudulentos, y también si todos ellos fueron inscritos de manera fraudulenta".

Cox sostuvo que la eliminación de esas personas de los programas de la ACA se realizó fuera del proceso regulatorio normal.

Ellen Montz, exadministradora adjunta y directora del Centro de Información al Consumidor y Supervisión de Seguros en CMS durante el gobierno de Biden, dijo que durante su etapa en el gobierno existía un esfuerzo continuo por eliminar el fraude en los programas de la ACA.

"Hay mucho trabajo por hacer, y el gobierno de Trump ha hecho algunas cosas buenas que apuntan a los verdaderos estafadores", comentó. Agregó que el anuncio del martes carecía de detalles sobre cómo el gobierno determinó a quién recortar. "Me imagino que escucharemos a algún grupo de consumidores que pregunte: ¿por qué se canceló mi inscripción?", expresó Montz.

En la conferencia de prensa del martes, Vance se refirió a algunas inscripciones que carecían de números de Seguro Social o de documentación migratoria.

El anuncio se produce mientras una inflación persistentemente alta y el aumento de los costos de la atención médica presionan al gobierno de Trump para presentar un plan que reduzca los costos para los estadounidenses, en momentos en que la solvencia sigue siendo un tema central en las elecciones legislativas de noviembre.

El precio de los seguros ACA se disparó para muchos estadounidenses durante el segundo mandato de Trump, después de que los republicanos se opusieron a extender los subsidios de la era del COVID-19 que ayudaron a compensar el gasto en el seguro médico para la mayoría de los afiliados durante el mandato de Biden.

Las primas se duplicaron o triplicaron para muchos inscritos, lo que llevó a millones a reducir sus planes o a abandonarlos por completo, después de que el Congreso, liderado por los republicanos, permitió que los subsidios expiraran este año.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) sugiere que sí existen riesgos de fraude en el crédito fiscal anticipado para las pólizas, aunque no está claro a qué escala. La GAO realizó pruebas encubiertas con solicitantes ficticios de la ACA inscritos en 2024 y 2025. Un informe publicado en diciembre mostró que el mercado federal aprobó cobertura subsidiada para casi todos los 24 inscritos falsos de la GAO.

La Casa Blanca remitió a The Associated Press al equipo del vicepresidente para comentarios adicionales sobre planes más amplios para abordar la asequibilidad de la atención médica. La oficina del vicepresidente y CMS no respondieron a las solicitudes de comentarios de AP.

The Wall Street Journal informó primero sobre el plan del gobierno de Trump de retirar a inscritos del ACA de las plataformas públicas.

Legisladores demócratas criticaron la medida.

Richard E. Neal, demócrata de Massachusetts y miembro de mayor rango del Comité de Medios y Arbitrios, declaró: "Los republicanos ya han creado la peor crisis de atención médica de la historia, pero cada decisión del gobierno de Trump está diseñada para seguir empeorándola".

"Como si no fuera lo suficientemente doloroso hacer que la cobertura sea más difícil de obtener mediante primas disparadas y más burocracia, ahora redoblan la apuesta para quitarla por completo", añadió Neal.