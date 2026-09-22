Gobierno echará a dos mil en un año

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Para septiembre de 2027, se prevé que la disminución acumulada de la plantilla laboral en Gobierno del Estado sea de hasta en 2 mil empleados, estimó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

Gobierno del Estado reducción plantilla laboral 2027

Reportó que en lo que va de 2026 ya no se renovaron mil contratos de trabajadores contratados por honorarios asimilables, medida que significó un ahorro considerable destinado a obras y programas gubernamentales.

Por ende, Lara Enríquez adujo en entrevista que, desde el 26 de septiembre del 2021 hasta septiembre del 2027, el acumulado de bajas podría rondar aproximadamente en 2 mil trabajadores.

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Disminución pago aguinaldos Gobierno estatal

Ejemplificó que, en los primeros años del sexenio se pagaban alrededor de mil 250 millones de pesos en aguinaldos, sin embargo, en los últimos dos años la obligación patronal disminuyó a los 800 millones de pesos.

"Gente que teníamos bajo el régimen de honorarios, pues ya no hemos renovado sus contratos y eso ha sido un ahorro significativo en ese sentido, también por lo que toca a prestaciones, es decir, el aguinaldo concretamente no se cubre en el monto que corresponde al personal sindicalizado, el servicio médico, las vacaciones", complementó.

Recordó que los depósitos de las prestaciones de fin de año se pagan en diversos períodos, a fin de que los burócratas no se acaben el dinero "de golpe" y tengan un tanto por ciento para la cuesta de enero.