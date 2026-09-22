logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno echará a dos mil en un año

A trabajadores por honorarios ya no les han renovado contrato

Por Rubén Pacheco

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Gobierno echará a dos mil en un año
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Para septiembre de 2027, se prevé que la disminución acumulada de la plantilla laboral en Gobierno del Estado sea de hasta en 2 mil empleados, estimó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

      Gobierno del Estado reducción plantilla laboral 2027

      Reportó que en lo que va de 2026 ya no se renovaron mil contratos de trabajadores contratados por honorarios asimilables, medida que significó un ahorro considerable destinado a obras y programas gubernamentales.

      Por ende, Lara Enríquez adujo en entrevista que, desde el 26 de septiembre del 2021 hasta septiembre del 2027, el acumulado de bajas podría rondar aproximadamente en 2 mil trabajadores.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Disminución pago aguinaldos Gobierno estatal

      Ejemplificó que, en los primeros años del sexenio se pagaban alrededor de mil 250 millones de pesos en aguinaldos, sin embargo, en los últimos dos años la obligación patronal disminuyó a los 800 millones de pesos.

      "Gente que teníamos bajo el régimen de honorarios, pues ya no hemos renovado sus contratos y eso ha sido un ahorro significativo en ese sentido, también por lo que toca a prestaciones, es decir, el aguinaldo concretamente no se cubre en el monto que corresponde al personal sindicalizado, el servicio médico, las vacaciones", complementó.

      Recordó que los depósitos de las prestaciones de fin de año se pagan en diversos períodos, a fin de que los burócratas no se acaben el dinero "de golpe" y tengan un tanto por ciento para la cuesta de enero.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Congreso instalará sala de lactancia; Jucopo definirá presupuesto
        Congreso instalará sala de lactancia; Jucopo definirá presupuesto

        Congreso instalará sala de lactancia; Jucopo definirá presupuesto

        SLP

        Pulso Online

        El espacio podrá ser utilizado por trabajadoras, visitantes y usuarias del Poder Legislativo

        ¿Por qué muchas mujeres llevan flores amarillas este 22 de septiembre?
        ¿Por qué muchas mujeres llevan flores amarillas este 22 de septiembre?

        ¿Por qué muchas mujeres llevan flores amarillas este 22 de septiembre?

        SLP

        Pulso Online

        Los ramos que se observan en calles, oficinas y escuelas forman parte de una tendencia inspirada en la telenovela argentina Floricienta,

        Los números de Gallardo en su Quinto Informe
        Los números de Gallardo en su Quinto Informe

        Los números de Gallardo en su Quinto Informe

        SLP

        Pulso Online

        El gobernador reportó más de 530 escuelas intervenidas y anunció inversiones por 10 mil millones de pesos en infraestructura

        SLP, séptimo con más casos de gusano barrenador en humanos
        SLP, séptimo con más casos de gusano barrenador en humanos

        SLP, séptimo con más casos de gusano barrenador en humanos

        SLP

        El Universal

        2026 muestra un aumento de cinco veces en los contagios en todo el país