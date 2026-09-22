Abusaba de las hijas de su pareja

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En Axtla de Terrazas, un hombre abusaba sexualmente de las hijas de su pareja, una adolescente y una niña, a quienes tenía amenazadas para que no revelaran lo sucedido.

Se trata de Saturnino "N", quien ya fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado. Fue la Policía de Investigación la que cumplimentó las dos órdenes judiciales que el sujeto tenía en su contra, por su probable intervención en el delito de violación específica doblemente agravada.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, el ahora aprehendido es señalado por hechos que probablemente constituyen el delito referido, cometidos en agravio de una persona en adolescencia y la otra en etapa de niñez, ambas descendientes de su pareja sentimental. Los sucesos habrían ocurrido en distintas fechas de septiembre de 2026, en un domicilio ubicado en el barrio La Libertad, donde presuntamente las agredió sexualmente y las amenazó con causarles daño a ellas o a su madre si revelaban lo sucedido.

De acuerdo con información oficial, las investigaciones fueron desarrolladas por agentes fiscales de la Delegación Sexta, quienes integraron las carpetas respectivas derivadas de denuncias presentadas por los delitos presuntamente cometidos.

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Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía reunió datos de prueba que permitieron establecer la probable participación del señalado, por lo que solicitó y obtuvo de un Juez de Control las respectivas órdenes de aprehensión dentro de las causas penales correspondientes.

Con dichos mandamientos judiciales, agentes ministeriales implementaron acciones operativas que permitieron localizar y detener al imputado en la zona centro del mismo municipio. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería e ingresado al centro penitenciario estatal de Tamazunchale.