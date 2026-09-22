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Chequia avanza a semifinales en Copa Billie Jean King tras victorias clave

Noskova conectó 15 aces para sellar el pase de Chequia a semifinales en Shenzhen, mientras Bouzkova ganó en tres sets.

Por AP

Septiembre 22, 2026 09:16 p.m.
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Chequia avanza a semifinales en Copa Billie Jean King tras victorias clave
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      SHENZHEN, China (AP) — La campeona de Wimbledon Linda Noskova y Marie Bouzkova se apuntaron el martes victorias en sus partidos de individuales para encaminar a Chequia a una victoria por 2-0 sobre Gran Bretaña y a una plaza en las semifinales de las Finales de la Copa Billie Jean King.

      Victoria de Chequia en Copa Billie Jean King asegura semifinales

      Noskova, sexta del ranking y que conquistó su primer título de Grand Slam en el All England Club este año, conectó un ace en su primera bola de partido para vencer a Katie Boulter por 6-2, 7-6 (3) y asegurar el pase de las checas a las semifinales. Noskova acumuló 15 aces, por cuatro de Boulter.

      A primera hora, Bouzkova derrotó a Sonay Kartal por 7-6 (2), 4-6, 6-4.

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      Karolina Muchova, quien fue derrotada por Noskova en la final de Wimbledon entre checas, estaba prevista para disputar un decisivo partido de dobles junto a su compañera Katerina Siniakova, pero no fue necesario en la serie al mejor de tres.

      Siniakova ocupa el puesto número 1 en dobles.

      "Creo que las checas son el equipo más fuerte aquí. Me sorprendería si no terminan ganando este torneo", dijo la capitana británica Anne Keothavong.

      Chequia, anteriormente conocida como la República Checa, ocupa el segundo lugar histórico con 11 títulos en la competición, antes llamada Fed Cup. Estados Unidos, que no se clasificó para las finales, ostenta el récord de 18 títulos.

      En las semifinales, Chequia se enfrentará a España o Kazajistán, que se miden el miércoles.

      Sorteo del Final 8 de la Copa Davis

      Los otros cuartos de final presentan a las bicampeones vigentes de Italia contra China y a Ucrania contra Bélgica.

      En el sorteo del Final 8 de la Copa Davis, Corea del Sur enfrentará a Italia, campeones de las tres últimas ediciones, después de convertirse en la primera nación asiática en clasificarse bajo el nuevo formato.

      España, subcampeones de 2025, se medirá con Austria.

      Chequia, que eliminó a Estados Unidos en la ronda final de clasificación, se enfrentará a Canadá, campeón de 2022. Y la Alemania de Alexander Zverev jugará contra Gran Bretaña.

      El Final 8 está programado en Bolonia, Italia, del 24 al 29 de noviembre.

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