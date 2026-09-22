logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Cafetería Ynn Coffee crea dibujo del papa León XIV en tazas

La iniciativa busca destacar la histórica visita del papa León XIV a Perú en noviembre de 2024.

Por AP

Septiembre 22, 2026 09:19 p.m.
A
Cafetería Ynn Coffee crea dibujo del papa León XIV en tazas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      LIMA (AP) — Una cafetería de Lima comenzó el martes a ofrecer a sus clientes tazas de espresso, latte y capuchino decorados con la imagen del papa León XIV, quien visitará Perú en noviembre como parte de su primer viaje a Sudamérica, que incluye también a Uruguay y Argentina.

      Cafetería Ynn Coffee crea arte con cacao amazónico

      Carlos Risco, el dueño de la cafetería Ynn Coffee, dijo a The Associated Press que se propusieron retratar el rostro de Robert Prevost por su histórica visita.

      "Decidimos ser los primeros en dibujarlo", indicó. Añadió que emplearon varias horas en perfeccionar el dibujo con una pintura de cacao cultivado en la Amazonía peruana.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Escuchamos que el papa, cuando trabajó en sus misiones en Perú, era consumidor de café peruano", comentó Risco, de 39 años, quien, cuando era niño, vivió por un tiempo en Chiclayo donde fue monaguillo en la iglesia San Juan María Vianney, antes de que Prevost fuese obispo de esa diócesis entre 2014 y 2023.

      Interés del papa Robert Prevost por el café peruano

      La prensa ha reportado el interés de Prevost por el café. En 2017 el entonces obispo visitó una cafetería del barrio de Chorrillos, en Lima, tras una misa en una iglesia local donde saboreó un capuchino junto a otros religiosos de la orden de San Agustín, de la que forma parte.

      Ariana Mallma, la barista que retrata al papa, explicó que enfría con hielo el cacao amazónico que usa como pintura para dibujar a Prevost en las tazas humeantes. Por ahora lo grafica en dos opciones: rezando y sonriendo.

      "Es como pintar un lienzo, con paciencia, porque sino se te mancha toda la obra", indicó.

      Ynn Coffee es una de las casi 200 cafeterías de Lima. La producción de café en Perú se concentra en la Amazonía donde predomina las variedades Caturra, Typica, Bourbon, Catimor, Pache y Geisha.

      En 2025, Perú produjo más de 370.000 toneladas de café, según datos oficiales. Las exportaciones alcanzaron 1.796 millones de dólares y los principales destinos fueron Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Canadá.

      A medida que se acerca la visita del papa —entre el 11 y 16 de noviembre— los comerciantes han comenzado a ofrecer diversos productos relacionados con la figura de Prevost. Se venden camisetas con su rostro, se elaboran diversos tipos de dulces y se está construyendo una estatua de 14 metros de altura.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cafetería Ynn Coffee crea dibujo del papa León XIV en tazas
      Cafetería Ynn Coffee crea dibujo del papa León XIV en tazas

      Cafetería Ynn Coffee crea dibujo del papa León XIV en tazas

      SLP

      AP

      La iniciativa busca destacar la histórica visita del papa León XIV a Perú en noviembre de 2024.

      De la Espriella ordena militarizar ciudad del Caribe colombiano ante presión de grupo ilegal
      De la Espriella ordena militarizar ciudad del Caribe colombiano ante presión de grupo ilegal

      De la Espriella ordena militarizar ciudad del Caribe colombiano ante presión de grupo ilegal

      SLP

      AP

      La acción busca frenar la violencia y amenazas del grupo armado ilegal que opera en la región Caribe colombiana.

      Keiko Fujimori y José Antonio Kast llaman a endurecer lucha contra terrorismo
      Keiko Fujimori y José Antonio Kast llaman a endurecer lucha contra terrorismo

      Keiko Fujimori y José Antonio Kast llaman a endurecer lucha contra terrorismo

      SLP

      AP

      Ambos países se suman al Escudo de las Américas para mejorar la coordinación contra grupos criminales transnacionales.

      Colombia retira declaración en caso Sudáfrica contra Israel
      Colombia retira declaración en caso Sudáfrica contra Israel

      Colombia retira declaración en caso Sudáfrica contra Israel

      SLP

      AP

      El presidente Abelardo de la Espriella restableció relaciones con Israel y modificó la postura sobre el conflicto en Gaza.