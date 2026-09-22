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Accidente de camioneta deja un muerto y 4 heridos

La unidad se estrelló contra contención de la carretera 57 y el distribuidor Juárez

Por Redacción

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Accidente de camioneta deja un muerto y 4 heridos
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      Un muerto y cuatro lesionados, es el saldo de un aparatoso accidente registrado en la carretera a México y el distribuidor Juárez, donde una camioneta se estrelló contra el muro de contención del brazo que conduce a la avenida Salvador Nava.

      El hecho tuvo lugar cerca de las seis de la mañana de este lunes, en que la camioneta Ford Platinium, circulaba a alta velocidad por la carretera a México en dirección al distribuidor Juárez.

      Al llegar al brazo que conduce hacia Salvador Nava, el conductor perdió el control del volante y así se estampó de frente contra el muro de contención que divide los carriles quedando totalmente destrozada de la parte frontal.

      En la camioneta viajaban cinco personas, que fueron atendidas por los paramédicos que acudieron al sitio, pero por desgracia un hombre de unos 45 años de edad ya había perdido la vida a consecuencia de los golpes recibidos.

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      Los demás lesionados, cuatro en total, fueron trasladados a un hospital a recibir atención médica mientras que elementos de la Policía Vial Municipal y de la Guardia Civil Estatal acudieron a tomar conocimiento del percance, realizando los cierres necesarios a la circulación.

      Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo para su envío al Servicio Médico Legista en donde será entregado a sus familiares una vez que lo reclamen, en tanto la camioneta fue depositada en una pensión particular mientras se llevan a cabo las diligencias legales ante el Ministerio Público.

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