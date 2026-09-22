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Disparos al aire provocan movilización policiaca en Plaza El Dorado

Elementos de la Guardia Civil y Policía de Investigación llegan a plaza el Dorado tras reporte de disparos.

Por Pulso Online

Septiembre 22, 2026 09:21 p.m.
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Disparos al aire provocan movilización policiaca en Plaza El Dorado
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      Una fuerte movilización policiaca se registró la noche de este martes en Plaza El Dorado, luego del reporte de detonaciones de arma de fuego en el área de comida.

      De acuerdo con los primeros reportes, antes de las 21:00 horas un grupo de jóvenes se habrían reunido en el lugar para concretar la venta de un teléfono celular; sin embargo, al no llegar a un acuerdo, comenzaron a discutir y posteriormente forcejearon.

      Durante el altercado, uno de los involucrados habría realizado disparos al aire antes de que los sujetos se retiraran corriendo del sitio.

      Al lugar acudieron paramédicos del CRUM, quienes atendieron a algunos comensales que presentaron crisis nerviosa, y no se reportaron personas lesionadas por arma de fuego.

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      Elementos de la Guardia Civil Estatal y de la Policía de Investigación arribaron a la plaza para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer lo ocurrido.

       

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