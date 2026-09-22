Disparos al aire provocan movilización policiaca en Plaza El Dorado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una fuerte movilización policiaca se registró la noche de este martes en Plaza El Dorado, luego del reporte de detonaciones de arma de fuego en el área de comida.

De acuerdo con los primeros reportes, antes de las 21:00 horas un grupo de jóvenes se habrían reunido en el lugar para concretar la venta de un teléfono celular; sin embargo, al no llegar a un acuerdo, comenzaron a discutir y posteriormente forcejearon.

Durante el altercado, uno de los involucrados habría realizado disparos al aire antes de que los sujetos se retiraran corriendo del sitio.

Al lugar acudieron paramédicos del CRUM, quienes atendieron a algunos comensales que presentaron crisis nerviosa, y no se reportaron personas lesionadas por arma de fuego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Guardia Civil Estatal y de la Policía de Investigación arribaron a la plaza para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer lo ocurrido.