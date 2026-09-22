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Nominalmente, el informe de ayer del gobernador Ricardo Gallardo Cardona fue el quinto, pero bien pudo ser el de su sexto año e innegablemente estuvo pensado para la elección de 2027.

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De entre la cascada de frases que emitió el mandatario en su mensaje, "seis años no son suficientes" fue la más significativa del informe.

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La senadora Ruth González Silva, su esposa y la alternativa que el gallardismo impulsa para el 2027, apenas fue mencionada una vez en todo el discurso, pero no hizo falta. Todo mundo captó la referencia.

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También lanzó el anzuelo sobre lo que hará su gobierno el año entrante, lanzando proyectos y presupuestos millonarios, como exponiendo todo lo que se puede perder San Luis en caso de votar por una opción distinta al Verde.

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En otro carril del discurso, las constantes referencias a los gobernadores que le antecedieron fueron una parte importante del informe, en un obvio contraste al pasado, pero también una advertencia sobre lo que podría regresar en el 2027. Sería interesante saber qué piensan de eso los exintegrantes del gobierno de Juan Manuel Carreras que ahora están en la esfera gallardista.

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El espantapájaros del pasado reciente también fue referencia para el 2027 electoral. Reparar todo el daño que le generó a San Luis no se puede hacer en un sexenio...

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Hubo dos aspectos que el mandatario reveló que le afectan sobremanera a su gobierno. El primero es el de los amparos que han detenido varias de sus obras y acciones (¿referencia al abogado Luis González Lozano?); y el de ciertas coberturas mediáticas que, según el mandatario, han ido más allá de lo público.

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Lo más ominoso del mensaje gallardista fue cuando se refirió a los opositores, los detractores y a los que "no les gusta cómo se reparte la bonanza del estado", que para variar, tuvo sabor electoral.

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"No me va a causar mayor placer que verlos derrotados en este 2027", dijo la persona que quizá tenga el mayor poder para influir en el resultado de esos comicios.

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El gobierno gallardista buscó a la extitular de la Secretaría de Salud, Mónica Rangel en relación con un nuevo señalamiento y no la encontró.

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Por esa razón, hizo público el citatorio en el Periódico Oficial del Estado.

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El polémico legado de la exfuncionaria, salpicado de dudas sobre el manejo poco claro de recursos de la dependencia no ha acabado.