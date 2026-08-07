Vigilan barco por un caso de ébola
Uno de los pasajeros murió con síntomas semejantes a los del virus
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Bunia, RDC.- Las autoridades sanitarias congoleñas monitorearon el jueves a los pasajeros de un barco estacionado cerca de Kinshasa después de que uno de ellos murió con síntomas semejantes a los del virus del ébola.
La República Democrática del Congo ha estado luchando contra un brote de ébola desde mayo, declarado el más rápido de la historia en términos de transmisión, con 4,000 casos confirmados, incluyendo más de 1,800 decesos, de acuerdo con el doctor Jean Kaseya, director general de los centros de salud de África.
El pasajero había desembarcado después de enfermarse en Pimu, en la provincia de Mongala, a más de 1,000 kilómetros (621 millas) de Kinshasa, informó Kaseya el jueves, y agregó que la capital no tiene ningún caso confirmado de ébola.
El barco había estado viajando durante casi tres semanas por el río Congo con casi 200 pasajeros a bordo. Se les ha hecho la prueba de ébola y están en cuarentena mientras esperan sus resultados.
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"Decidimos hacer eso incluso si algunos de ellos no tenían síntomas porque queremos asegurarnos de que no se nos escape nada", agregó Kaseya.
Por su parte, decenas de sanitarios que trabajan en el epicentro del brote en la provincia de Ituri, mientras tanto, protestaron el jueves para exigir el pago de sus salarios, abandonando varias instalaciones médicas y entorpeciendo aún más la atención crítica.
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