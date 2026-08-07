Vinculan salmonela a los jalapeños mexicanos
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Nueva York.- Las autoridades federales han determinado que los chiles jalapeños vinculados a un brote de salmonela en varios estados de Estados Unidos provienen de un productor en el estado mexicano de Sinaloa.
Según informes, al menos 345 personas han enfermado en 27 estados debido a una cepa de salmonela vinculada con los jalapeños. La mayoría de los casos se han registrado en Minnesota y Colorado. No se han reportado muertes, pero 36 personas han requerido hospitalización.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) señalaron que Coast Citrus Distributors es la empresa que distribuyó los chiles en Estados Unidos. La compañía retiró el producto del mercado y se encuentra en el proceso de notificación a sus clientes, entre los que se incluyen algunas destacadas cadenas de restaurantes de comida mexicana, dijeron los funcionarios.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) indicó que, 177 de las 191 personas entrevistadas como parte de la investigación del brote, el 93%, reportaron que comieron en algún restaurante de comida mexicana entre el 14 de junio y el 14 de julio, incluidos Chipotle Mexican Grill y Qdoba.
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